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      Як церквою Московського патріархату керують з Росії: докази від журналістів 24 каналу

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      За дорученням уряду, Міністерство культури уже другий тиждень шукає докази, що Московським патріархатом керують із Росії. І якщо знайдуть – церква буде змушена вказати в назві причетність до країни-агресора. Проте, нашій журналістці знадобилося кілька годин, аби знайти підтвердження.

      Одна з церковних крамниць, яка розташована в Києво-Печерській Лаврі, має безліч ікон, начиння для церков і сувенірів. Але найбільше місця в магазині резиденції Московського патріархату відведено під літературу. Там стоять довгі стелажі з книжками на будь-який смак.

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      Журналісти 24 каналу провели лише півгодини в Києво-Печерській Лаврі і зібрали чималий пакунок із сумнівною літературою. Зокрема, дитячу літературу про славний період правління Івана Грозного. Так, того самого царя-тирана, який винищив наближених бояр і вбив рідного сина.

      Журналісти 24 каналу знайшли докази причетності РФ до УПЦ МП
      Журналісти 24 каналу знайшли докази причетності РФ до УПЦ МП

      Такі книжки з красивими малюнками для дітей за символічну плату десять гривень – це продуманий крок. А ще в торбині книжка про патріарха Московського Кирила з окремим розділом – розшифрованим інтерв'ю, яке церковник давав одному з російських каналів-пропагандистів, і література про так званий розкол всередині православної церкви.

      Але найбільше журналістку вразив диск із гербом Росії – двоголовим орлом. А всередині: "І застогнала мати Росія на червоній дибі. І розтерзали на шматки вороги її святе тіло". Або ще одна – шестихвилинна ода царю Миколі: "Наш святий великий цар, православний господар", і те, що найбільше здивувало – "Боже, царя бережи". Релігієзнавець Олександр Саган зазначає, що це колись був гімн царської Росії.

      Церковна література з російською пропагандою
      Церковна література з російською пропагандою

      Нині триває місячна перевірка щодо доказів, що Українською православною церквою Московського патріархату керують із Росії. Адже після ухвалення законопроекту релігійні організації, якими управляють із країни-агресора, мають вказати про свою приналежність у назві. Наприклад, УПЦ МП може стати Російською церквою в Україні. Але експертів цікавлять офіційні документи.

      Експертиза статутів релігійних організацій, стосовно яких можуть бути якісь оцінки, пов'язані з тим, що вони мають свій центр у країні, яка є країною агресором,
      – відповів директор департаменту у справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш.

      Література ж не входить до предметів перевірки, але, на думку релігієзнавця, на неї варто звернути увагу. Адже вона несе очевидну загрозу. Ці покупки журналісти 24 каналу показали міністру культури. Реакція однозначна.

      Це становить національну безпеку. Це треба присікати відповідними органами,
      – наголосив міністр культури Євген Нищук.

      До відповідних органів – Служби безпеки України – наші журналісти також звернулися і передали придбані в Києво-Печерській Лаврі книжки та диск. Як швидко СБУ зможе розглянути і надати вам відповідь – протягом місяця.

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      Аби побачити причетність Росії до УПЦ МП, навіть не потрібно виходити з дому – достатньо просто зайти в інтернет та відкрити офіційний сайт УПЦ МП та російської Православної церкви. На сайті РПЦ є сторінка, яка присвячена УПЦ, там прописано, що очільник УПЦ благословляється святішим Патріархом московським. Також на сайті не приховують, що УПЦ з'єднана з помісними православними церквами лише через РПЦ.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Релігія УПЦ МП Патріарх Кирил
      Джерело: 24 канал
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