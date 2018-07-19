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Як тваринницькі ферми впливають на здоров’я людей: відповідь експерта

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Інтенсивне тваринництво небезпечне для здоров'я
Інтенсивне тваринництво небезпечне для здоров'я / vezha.vn.ua

Тваринницькі фабрики чинять як прямий, так і опосередкований вплив на здоров’я людини – через вплив на довкілля або ж при безпосередньому контакті з відходами виробництва.

Про це у коментарі "24 каналу" розповіла експертка з екологізації сільського господарства ГО "Екодія" Анна Даниляк.

"Наприклад, цього року багато уваги було присвячено справі "Гаврилівських курчат". Це доволі типова практика несанкціонованого захоронення решток мертвих тварин. Доволі часто подібні проблеми виникають у сільській місцевості і селяни скаржаться на недобросовісну поведінку підприємців", – розповіла експертка.

Детальніше про ситуацію з інтенсивним тваринництвом в Україні читайте у статті: Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу

За словами Даниляк, у випадку, якщо відбулася масова загибель тварин, підприємці не мають змоги нормально утилізувати трупи і захоронюють їх як попало.

Важливо звернути увагу на те, через що саме загинули тварини – це може бути ціла низка хвороб і якщо ці трупи тварин не були утилізовані належним чином, то є ризик розповсюдження вірусів – від туберкульозу до "сибірки" і чуми,
– додала експертка.

Окрім того, великою проблемою є поводження з відходами життєдіяльності ферм. Промислове тваринництво передбачає високу концентрацію тварин, які у свою чергу продукують велику масу фекалій. При цьому одиниці з підприємств безпечним чином поводяться з фекаліями тварин.

"У гної та посліді можуть бути рештки різних медичних препаратів, антибіотиків, гормонів. Також тварини можуть бути заражені гельмінтами. Це все по ланцюжку потрапляє у ґрунти, а потім і у колодязь, з якого ми п’ємо. Таким чином відбувається опосередкований вплив на здоров’я людей", – зазначила Даниляк.

Читайте також: Про куряче лайно: у чому причина наїздів на "Гаврилівських курчат" і до чого тут Косюк

Врешті, за словами експертки, коли в певний момент людині буде потрібно використати антибіотик для лікування, він може не подіяти.

Основні елементи гною та посліду – фосфор та азот. Ці елементи з одного боку є добривами, але до того моменту, коли їх можна буде використовувати як добрива, має пройти тривала процедура. Якщо вона не відбувається, то ми отримуємо забруднення підвищеною концентрацією нітратів,
– розповіла Даниляк про ще одну проблему.

При тривалому контакті з таким забрудненим ґрунтом чи водою може виникнути ціла низка системних захворювань. Це можуть бути захворювання щитовидної залози, відхилення репродуктивної функції, синдром синюшної дитини.

Окрім того, якщо підприємства доволі близько розташовані до населених пунктів, в повітря потрапляє багато часточок пір’я чи шерсті. Це так званий біологічний пил, який при тривалому контакті може спричиняти хвороби дихальних шляхів, алергії, підвищення ризику виникнення астми. Також ця проблема виникає і при неправильному транспортуванні тварин.

Багато людей, які живуть поруч з такими підприємствами скаржаться на неприємний запах. І з часом це призводить до серйозних проблем, наприклад, нудоти, постійного головного болю, кашлю,
– додала Даниляк.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Алергія Екологія світ тварин Інфекція
Джерело: 24 канал
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