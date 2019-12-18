Як у Черкасах під час ремонту доріг заасфальтували люки: що кажуть у мерії

У Черкасах проклали нові дороги, але разом з цим заасфальтували більш, як півсотні люків. Через це цілі мікрорайони можуть опинитися без води. Тому працівники водоканалу нині довбають в новенькій дорозі ями.

Уже тиждень працівники водоканалу довбуть у новенькому асфальті ями. Так намагаються відкопати наглухо заасфальтовані каналізаційні люки.

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Люки заасфальтував підрядник, який ремонтував дорогу. На вулиці Надпільній, треба знайти та відкрити п’ять люків.

"Зараз ми вимушені при виникненні любої аварійної ситуації рубати цей асфальт на глибину від 20 до 30 сантиметрів, знаходити свої люки, одкривати кришки і це все діло ставити назад. Засипати, щоб транспорт міг якось їхати", – заявив заступник начальника цеху мереж Черкасиводоканалу Василь Литвиненко.



Заасфальтовані люки

Те, що люки заасфальтували дізналися, коли сталася аварія у каналізаційному колекторі. Та коли комунальники приїхали лагодити несправність не змогли знайти більш, як півсотні люків.

Отож тепер нічого не залишається як видовбувати люки з новенького асфальту. Місцеві обурені. "Тому що вони все на кишені кладуть і вони міліардери багатіють, а ми розбиваємо машини", – заявив місцевий житель Ярослав.



Працівники водоканалу

Працівники водоканалу кажуть, що претензії не до них. Адже, якщо залишать дорогу як є, без води можуть лишитися цілі вулиці. Звертатися радять до недобросовісних підрядників, які неякісно зробили свою роботу.

Ті всі роботи по підняттю колодязів до проектних відміток реконструкції вулиць входять в проєктні роботи і в кошторис виконання робіт. І вони це зазвичай повинні виконувати,

– повідомив директор Черкасиводоканалу Сергій Овчаренко.

У міськраді кажуть, що теж нічим не допоможуть. Грошей нема."На жаль, бюджет не зміг виділити. Ми б хотіли завершить всі роботи. Ми не можемо зараз, на жаль, підняти люки на 5 сантиметрів. Це спричинить, по-перше, аварійні ситуації, по-друге, повністю унеможливлює прибирання снігу", – розповів директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської мерії Артур Савін.

Працівники ж водоканалу зупинятися не збираються, і буритимуть асфальт до тих пір, поки не знайдуть усі свої люки.