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      Як у Дагестані борються з коронавірусом: запальна лезгінка у костюмах хімзахисту – відео

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      У Дагестані станцювали лезгінку у костюмах хімзахисту / Скріншот із відео

      Весело відео відзняли на Північному Кавказі. Там у Республіці Дагестан, що входить до складу Російської Федерації, невідомі у костюмах хімзахисту станцювали лезгінку.

      Схоже, у Дагестані люди такі веселі, бо поки у регіоні немає жодного підтвердженого випадку Covid-2019 або ж про них попросту ніхто не знає. Однак, попри веселощі, паніка у світі таки робить своє: у столиці Дагестану – Махачкалі – ціни на захисні маски зросли ушестеро, передає "Кавказский узел".

      Тим часом Трамп, що ти накоїв, – фанатки Путіна звинуватили США у пандемії коронавірусу: відео

      Водночас, у Дагестан масово їдуть скуповуватися продуктами люди із сусідньої Чечні. Тамтешній лідер Рамзан Кадиров закликав людей не панікувати та їсти часник, однак чеченців налякав аудіозапис, який швидко поширили у соцмережах. На ньому чоловік із голосом схожим на заступника глави МВС Чечні розповідає про необхідність закупитися продуктами бодай на місяць. За начебто його словами, епідемія – неминуча.

      У Дагестані тим часом особливої паніки нема, але є розваги і запальні танці.Так, невідомі люди у костюмах хімзахисту там станцювали народний танець, що поширений серед усіх гірських народів Кавказу, – лезгінку.

      Лезгінка у костюмах хімзахисту: відео з Дагестану

      Дагестан на карті:

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Росії Курйозні новини
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