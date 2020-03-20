Як у Дагестані борються з коронавірусом: запальна лезгінка у костюмах хімзахисту – відео

Весело відео відзняли на Північному Кавказі. Там у Республіці Дагестан, що входить до складу Російської Федерації, невідомі у костюмах хімзахисту станцювали лезгінку.

Схоже, у Дагестані люди такі веселі, бо поки у регіоні немає жодного підтвердженого випадку Covid-2019 або ж про них попросту ніхто не знає. Однак, попри веселощі, паніка у світі таки робить своє: у столиці Дагестану – Махачкалі – ціни на захисні маски зросли ушестеро, передає "Кавказский узел".

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Водночас, у Дагестан масово їдуть скуповуватися продуктами люди із сусідньої Чечні. Тамтешній лідер Рамзан Кадиров закликав людей не панікувати та їсти часник, однак чеченців налякав аудіозапис, який швидко поширили у соцмережах. На ньому чоловік із голосом схожим на заступника глави МВС Чечні розповідає про необхідність закупитися продуктами бодай на місяць. За начебто його словами, епідемія – неминуча.

У Дагестані тим часом особливої паніки нема, але є розваги і запальні танці.Так, невідомі люди у костюмах хімзахисту там станцювали народний танець, що поширений серед усіх гірських народів Кавказу, – лезгінку.

Лезгінка у костюмах хімзахисту: відео з Дагестану

Дагестан на карті: