17:57
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Як у Дніпрі борються з порушенням карантину в церквах: коментар радника мера

      -

      Наразі в Дніпрі більшість храмів закриті, а якщо і проводять службу, то в закритому режимі – без людей і тільки за участю священнослужителів. Втім окрема частина "служителів культу" прийняла рішення проводити служби, попри розпорядження Кабміну та рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

      Цим поставили під загрозу багато людей. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

      Читайте також В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

      Він зазначив, що 12 квітня в одному з храмів Дніпра, розташованого в житловому масиві "Тополь", священник влаштував масове богослужіння і причащав понад 300 людей з однієї ложки та однієї ємності.

      Після цього міські комунальні підприємства за вказівкою влади провели ремонтні роботи, тобто, вирили траншею перед входом у храм УПЦ МП.

      Це 300 людей, які не просто були разом, а з однієї ложки й ємності пройшли через цей ритуал. Після цього ми вирішили провести ремонтні роботи, щоб надалі храм комфортніше почувався. Ми провели ревізію труби, тобто, викопали рів вздовж церкви. І знайшли там снаряд часів Другої світової війни,
      – розповів Михайло Лисенко.

      Заступник мера Дніпра повідомив, що наразі територія храму огороджена, служби там не проводяться. Він також зазначив, що представники храму поводилися агресивно, кидали каміння у співробітників комунальних підприємств, тобто, висловлювали своє незадоволення.

      У нас у планах, якщо не всі священнослужителі зрозуміють наш посил, то схожі роботи будуть проходити у всіх храмах, в яких порушуватимуться правила карантину, – наголосив Михайло Лисенко.

      Він розповів, що порушників карантину оштрафували на 17 тисяч гривень, як це і передбачає закон.

      Зараз дійшло до того, що мені телефонують священники з інших приходів і кажуть: "ти ж знаєш, вони ж там завтра будуть проводити, а я закрився. І зараз вся каса піде до них, зараз вони зберуть людей. Що ж це таке, я сиджу без грошей, а вони на всіх наплювали",
      – повідомив Михайло Лисенко.

      Радник мера Дніпра зазначив, що наразі вже готовий список, і міська влада готова застосувати певних заходів щодо тих людей, "які плюють на здоров’я громадян, а насамперед тягнуться за довгою гривнею".

      Що відомо про коронавірус у Дніпрі?

      За словами Михайла Лисенка, станом на 16 квітня в Дніпрі – 8 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Ще 12 людей очікують на результати аналізів. 2 пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, всі інші лікуються в стаціонарному відділенні 21 інфекційної лікарні. 

      Він також розповів, що в місті є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легень – більше, ніж 52. За його словами, поки що всі пацієнти не потребують застосування цих приладів.


      Канали, на яких транслюватимуть великодні богослужіння / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні УПЦ МП Релігія Новини Дніпра
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:33 В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше
      Новини України 135605
      сьогодні , 14:53 Скандал довкола "коронавірусу з Уханської лабораторії": реакція Китаю
      Новини світу 22368
      сьогодні , 15:26 Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео
      Новини України 12087
      сьогодні , 11:30 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Статті 15401
      сьогодні , 15:40 Спалах коронавірусу в Білорусі: хворих вже більше, ніж в Україні
      Лікування 50259
      сьогодні , 14:26 Зеленський підписав "антикоронавірусний" закон: на карантин можна закривати цілі міста
      Новини України 10895
      сьогодні , 14:04 Купи городини гниють, а збуту немає: найбільший оптовий ринок Херсонщини закрили – відео
      Новини України 9407
      сьогодні , 16:12 В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
      Новини України 13457
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      сьогодні , 16:22 В Україні триває флешмоб на підтримку ветеранського бізнесу
      Євгенія Мазур