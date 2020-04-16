Як у Дніпрі борються з порушенням карантину в церквах: коментар радника мера

Наразі в Дніпрі більшість храмів закриті, а якщо і проводять службу, то в закритому режимі – без людей і тільки за участю священнослужителів. Втім окрема частина "служителів культу" прийняла рішення проводити служби, попри розпорядження Кабміну та рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цим поставили під загрозу багато людей. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

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Він зазначив, що 12 квітня в одному з храмів Дніпра, розташованого в житловому масиві "Тополь", священник влаштував масове богослужіння і причащав понад 300 людей з однієї ложки та однієї ємності.

Після цього міські комунальні підприємства за вказівкою влади провели ремонтні роботи, тобто, вирили траншею перед входом у храм УПЦ МП.

Це 300 людей, які не просто були разом, а з однієї ложки й ємності пройшли через цей ритуал. Після цього ми вирішили провести ремонтні роботи, щоб надалі храм комфортніше почувався. Ми провели ревізію труби, тобто, викопали рів вздовж церкви. І знайшли там снаряд часів Другої світової війни,

– розповів Михайло Лисенко.

Заступник мера Дніпра повідомив, що наразі територія храму огороджена, служби там не проводяться. Він також зазначив, що представники храму поводилися агресивно, кидали каміння у співробітників комунальних підприємств, тобто, висловлювали своє незадоволення.

У нас у планах, якщо не всі священнослужителі зрозуміють наш посил, то схожі роботи будуть проходити у всіх храмах, в яких порушуватимуться правила карантину, – наголосив Михайло Лисенко.

Він розповів, що порушників карантину оштрафували на 17 тисяч гривень, як це і передбачає закон.

Зараз дійшло до того, що мені телефонують священники з інших приходів і кажуть: "ти ж знаєш, вони ж там завтра будуть проводити, а я закрився. І зараз вся каса піде до них, зараз вони зберуть людей. Що ж це таке, я сиджу без грошей, а вони на всіх наплювали",

– повідомив Михайло Лисенко.

Радник мера Дніпра зазначив, що наразі вже готовий список, і міська влада готова застосувати певних заходів щодо тих людей, "які плюють на здоров’я громадян, а насамперед тягнуться за довгою гривнею".

Що відомо про коронавірус у Дніпрі?

За словами Михайла Лисенка, станом на 16 квітня в Дніпрі – 8 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Ще 12 людей очікують на результати аналізів. 2 пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, всі інші лікуються в стаціонарному відділенні 21 інфекційної лікарні.

Він також розповів, що в місті є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легень – більше, ніж 52. За його словами, поки що всі пацієнти не потребують застосування цих приладів.



Канали, на яких транслюватимуть великодні богослужіння / Інфографіка 24 каналу