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      Як у Києві борються з недобросовісними водіями

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      У Києві розпочався рейд на недобросовісних водіїв, які паркуються у заборонених місцях. Вже місяць у місті працюють евакуатори, а водіям виписують штрафи. Та чи допомагає це боротися з незаконним паркуванням – читайте далі.

      Інспектори вже місяць воюють з водіями за правильне паркування. Вони виписують штрафи або забирають автівку на штрафмайданчики.

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      Наприклад, район станції метро Лісова, що у Києві, є надзвичайно завантаженим. Словом, автівок тут не менше, аніж у центрі. Але рух ускладнюють ще й безвідповідальні водії, які лишають свої машини просто посеред дороги. Або ж паркують їх так, що громадському транспорту ніде зупинитися.

      Найчастіші порушення – паркування на зупинках громадського транспорту, тротуарах, чи виїздах з дворів. Однак водіїв не лякають навіть чималі штрафи.

      Штраф складає 510 гривень. Ці гроші йдуть безпосередньо у казну міста, до цієї суми додається вартість евакуації, ціна залежить від ваги автомобіля – від 500 до 1000 гривень,
      – пояснив заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматулін.


      Інспектори виписують штрафи або забирають автівку на штрафмайданчики

      Сюрпризом для водіїв виявляється те, що за простій автівки на штрафмайданчику також доводиться платити. Перший день – 144 гривні, наступні – по 120. Інспектори кажуть, водії стають більш законослухняними після такої профілактики.

      Люди стають трішки адекватнішими й законослухнянішими. Вони починають більше дотримуватися всіх правил дорожнього руху,
      – зауважив лейтенант поліції Артем.

      У своє виправдання порушники бідкаються, що ставити автівки немає де, адже не вистачає місць для паркування. Міська влада лише планує побудувати нові паркінги біля кінцевих станцій столичного метро, аби водії пересідали на громадський транспорт. Збільшити кількість стоянок хочуть і в центрі. Поки ж водії хоч і сперечаються, але платять штрафи.


      Порушники бідкаються, що ставити автівки немає де

      Скаржаться і самі інспектори, мовляв не вистачає рук. Нині за роботу інспектора пропонують від 10 тисяч гривень. 

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      Автор: Валерія Кірічєва
      Теги: Новини України Новини Києва КМДА Штрафи Транспорт
      Джерело: 24 канал
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