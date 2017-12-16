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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як у Києві охоронятимуть місця масових гулянь

19:34, 16 грудня 111 Читать новость на русском

Де свята там варто подбати про безпеку, особливо зараз. Наприклад, в Німеччині після минулорічного теракту будуть ставити огорожу навколо різдвяного містечка, в Україні свої ризики і поліція теж готує план посиленої охорони.

Софіївська площа – центр новорічних розваг. У наступні декілька тижнів сюди завітають тисячі людей. А там де натовп там і небезпека. Тероризм досі залишається актуальною загрозою для Українців.

З початку року у всьому світі жертвами атак стали більше півтисячі людей. Ще близько півтори тисячі отримали поранення. І це підсумок тільки найбільших терористичних атак. Новий рік у Туреччині почався із розстрілу людей у нічному клубі, а в Берліні різдвяні свята наприкінці 2016 року закінчились жорстоким терактом.

Читайте також: Як підготувати організм до новорічних свят: поради

Україна не виключення. Рік запам'ятався серією вибухів. Хоч вони і були спрямовані на окремих людей, ніхто не дає гарантій, що хвиля терору не перекотиться на широку масу. Поліція тільки готується до забезпечення порядку.

Скільки на вулиці Києва та інших міст вийде копів – поки не повідомляють. Але, вже відомо, що в Києві встановлять металошукачі на Софійській площі. А патрулювання буде здійснюватися у посиленому режимі, як і минулоріч.

На вулицях Києва вже багатолюдно. Українці почали святкувати, щоправда, більшість опитаних нами перехожих і не замислюється, як себе поводити та що робити у надзвичайних ситуаціях.

Більше про правила безпеки у місцях скупчення людей – дивіться у сюжеті.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Новини Києва Новорічні свята Поліція
Джерело: 24 Канал
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