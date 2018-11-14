Як у Києві відреагували на перший сніг: яскраві фото та відео
У середу, 14 листопада, у Києві на дорогах через сніг утворилися 10-бальні затори. Комунальна техніка хоч і працювала, але зробити пересування містом зручним не змогла.
Ранок столиця простояла в серйозних заторах, а громадський транспорт їздив з перебоями. Однак деякі водії запевняють, що це не тільки через сніг.
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"Якщо в суху погоду було важко їхати, то тепер ще гірше", – сказав водій Роман.
Про негоду попереджали і синоптики, і міська адміністрація. Остання намагалася достукатися до водіїв, аби вони не виїжджали в місто. Та деякі цим злегковажили, як наслідок – майже 300 ДТП в столиці, і це тільки через невчасно перевзуті авто.
Сніг у листопаді – це не тільки сюрпризи для автомобілістів, а і тисячі фото та відео в Instagram та Facebook. Дітям – забава, і молодь також вже запланувала розваги.
Дуже круто. Можна на санках кататися,
– зазначив місцевий житель Кирило.
Здавалося б звичайні опади у столиці перетворились на новину номер один для комунальників, ЗМІ та користувачів соцмереж.
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