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      Як у Києві відреагували на перший сніг: яскраві фото та відео

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      У середу, 14 листопада, у Києві на дорогах через сніг утворилися 10-бальні затори. Комунальна техніка хоч і працювала, але зробити пересування містом зручним не змогла.

      Ранок столиця простояла в серйозних заторах, а громадський транспорт їздив з перебоями. Однак деякі водії запевняють, що це не тільки через сніг.

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      "Якщо в суху погоду було важко їхати, то тепер ще гірше", – сказав водій Роман.

      Про негоду попереджали і синоптики, і міська адміністрація. Остання намагалася достукатися до водіїв, аби вони не виїжджали в місто. Та деякі цим злегковажили, як наслідок – майже 300 ДТП в столиці, і це тільки через невчасно перевзуті авто.

      Сніг у листопаді – це не тільки сюрпризи для автомобілістів, а і тисячі фото та відео в Instagram та Facebook. Дітям – забава, і молодь також вже запланувала розваги.

      Дуже круто. Можна на санках кататися, 
      – зазначив місцевий житель Кирило.

      Здавалося б звичайні опади у столиці перетворились на новину номер один для комунальників, ЗМІ та користувачів соцмереж.

      Автор: Олексій Годзенко, Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Новини Києва Сніг в Україні Негода в Україні Київ замело снігом
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 листопада
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