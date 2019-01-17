Як у Києві відреставрують Будинок зі зміями: візуалізація проекту
Пам'ятку архітектури у стилі модерн на вулиці Великій Житомирській у Києві таки відреставрують.
Реставрацію будинку, більш відомого як "Будинок зі зміями та каштанами" на вулиці Великій Житомирській, 32 у Києві погодив Департамент охорони культурної спадщини, інформує прес-служба КМДА.
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Будівля перебуває у приватній власності, але є пам'яткою архітектури і містобудування місцевого значення.
Виконавець повинен повідомити департамент про початок виконання робіт впродовж тижня.
Будинок зі зміями у Києві вже тривалий час у занедбаному стані
Що відомо про "Будинок зі зміями"?Це чотириповерховий будинок, збудований у стилі модерн на початку XX століття.
Автором проекту був архітектор Ігнатій Ледоховський, якого разом з Владиславом Городецьким вважають засновником школи київського модерну.
Назву "будинок зі зміями та каштанами" споруда отримала за скульптурні композиції у вигляді листя каштанів та плазунів, які прикрашають фасад будівлі.
Проект реставрації будинку з'явився в мережі ще рік тому.
Візуалізація проекту реставрації Будинку зі зміями у Києві
КМДА погодила реставрацію Будинку зі зміями у Києві
Будинок зі зміями на Великій Житомирській у Києві відреставрують
Фото: Facebook/Марина Соловйова
Наприкінці 2017-го стало відомо, що меценатом та інвестором проекту виступить українська кінодистриб'юторська компанія B&H film distribution.
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