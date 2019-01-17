Як у Києві відреставрують Будинок зі зміями: візуалізація проекту

Пам'ятку архітектури у стилі модерн на вулиці Великій Житомирській у Києві таки відреставрують.

Реставрацію будинку, більш відомого як "Будинок зі зміями та каштанами" на вулиці Великій Житомирській, 32 у Києві погодив Департамент охорони культурної спадщини, інформує прес-служба КМДА.

Читайте також: У скільки обійдеться ремонт Хрещатика та Майдану Незалежності

Будівля перебуває у приватній власності, але є пам'яткою архітектури і містобудування місцевого значення.

Виконавець повинен повідомити департамент про початок виконання робіт впродовж тижня.



Будинок зі зміями у Києві вже тривалий час у занедбаному стані

Що відомо про "Будинок зі зміями"?Це чотириповерховий будинок, збудований у стилі модерн на початку XX століття.



Автором проекту був архітектор Ігнатій Ледоховський, якого разом з Владиславом Городецьким вважають засновником школи київського модерну.



Назву "будинок зі зміями та каштанами" споруда отримала за скульптурні композиції у вигляді листя каштанів та плазунів, які прикрашають фасад будівлі.

Проект реставрації будинку з'явився в мережі ще рік тому.



Візуалізація проекту реставрації Будинку зі зміями у Києві



КМДА погодила реставрацію Будинку зі зміями у Києві



Будинок зі зміями на Великій Житомирській у Києві відреставрують

Фото: Facebook/Марина Соловйова

Наприкінці 2017-го стало відомо, що меценатом та інвестором проекту виступить українська кінодистриб'юторська компанія B&H film distribution.

Раніше стало відомо, у скільки обійдеться реставрація Будинку з химерами на подвір'ї Адміністрації Президента.