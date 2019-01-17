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      Як у Києві відреставрують Будинок зі зміями: візуалізація проекту

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      У Києві відреставрують Будинок зі зміями
      У Києві відреставрують Будинок зі зміями / Доступ до правди

      Пам'ятку архітектури у стилі модерн на вулиці Великій Житомирській у Києві таки відреставрують.

      Реставрацію будинку, більш відомого як "Будинок зі зміями та каштанами" на вулиці Великій Житомирській, 32 у Києві погодив Департамент охорони культурної спадщини, інформує прес-служба КМДА.

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      Будівля перебуває у приватній власності, але є пам'яткою архітектури і містобудування місцевого значення.

      Виконавець повинен повідомити департамент про початок виконання робіт впродовж тижня.

      Будинок зі зміями реставрація Київ
      Будинок зі зміями у Києві вже тривалий час у занедбаному стані

      Що відомо про "Будинок зі зміями"?Це чотириповерховий будинок, збудований у стилі модерн на початку XX століття. 

      Автором проекту був архітектор Ігнатій Ледоховський, якого разом з Владиславом Городецьким вважають засновником школи київського модерну.

      Назву "будинок зі зміями та каштанами" споруда отримала за скульптурні композиції у вигляді листя каштанів та плазунів, які прикрашають фасад будівлі.

      Проект реставрації будинку з'явився в мережі ще рік тому.

      Київ Будинок зі зміями проект реставрація
      Візуалізація проекту реставрації Будинку зі зміями у Києві

      Будинок зі зміями реставрація Київ
      КМДА погодила реставрацію Будинку зі зміями у Києві

      Будинок зі зміями реставрація Київ
      Будинок зі зміями на Великій Житомирській у Києві відреставрують
      Фото: Facebook/Марина Соловйова

      Наприкінці 2017-го стало відомо, що меценатом та інвестором проекту виступить українська кінодистриб'юторська компанія B&H film distribution.

      Раніше стало відомо, у скільки обійдеться реставрація Будинку з химерами на подвір'ї Адміністрації Президента.

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      Теги: Історія Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Ремонт КМДА Будівництво
      Джерело: 24 канал
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