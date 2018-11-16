Як у Києві відзначатимуть річницю початку Євромайдану

Цього року українці відзначатимуть п'яту річницю Революції Гідності.

Про це в прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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Частину з них підготували працівники Інституту національної пам'яті.

Щоб нагадати суспільству, що відбувалося в 2013-2014 році. Для того, щоб ця пам'ять передавалася тим, хто не брав безпосередню участь в цих подіях, нащадкам, – наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Частина проектів Інституту є видавничими, вони зібрали спогади очевидців Майдану, опитавши близько тисячі людей. Вже 21 листопада презентують книгу "Майдан від першої особи".

Також у цей день о 17:30 відбудеться концерт "Шлях гідності" в Українському домі.

О 19:00 в Мистецькому Арсеналі буде виставка за участі художників з 15 країн світу.

На алеї Героїв Небесної Сотні вже традиційно відслужать молебень.

У Київській міській адміністрації презентують виставку, автором якої є учасник Революції Гідності.