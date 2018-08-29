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Як у Львові готують собак-візитерів для допомоги дітям з інвалідністю та літнім людям

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У Львові триває підготовка так званої собаки-візитера. Завданням песика буде спілкуватися з дітьми з інвалідністю та літніми людьми, які потребують контакту із тваринами.

Наразі пройшла відбір і вже навчається з кінологом міні-лайка Лола. Вона вміє давати лапу, слухняно реагує на людей та інших собак.

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Лола потрапила до притулку після ДТП. У міні-лайки був перелом тазу, їй важко сідати, але попри те, собака спокійна. Саме таких і вибирають для візитів до дітей з інвалідністю та літніх людей.

Собака має брати їжу, але не кидатись активно, щоб не травмувати дитину, тому що діти також можуть мати якесь печиво чи їжу,
– сказав кінолог у ЛКП "Лев" Володимир Вань.

Поки що в ЛКП "Лев" відібрали лише Лолу, але хотіли б знайти ще одну таку собаку. Їх навчать певних трюків, а тоді сформують програму тривалістю в одну годину, з якою й приходитимуть у гості.

Вже навчається з кінологом міні-лайка Лола
Вже навчається з кінологом міні-лайка Лола

З допомогою проекту в "Лев" хочуть показати, що безпритульні собаки – це не тягар для суспільства. Вони можуть брати участь в соціальному житті та допомагати людям. А позитивний вплив від спілкування з твариною буде, гарантують психологи.

Навіть на фізіологічному рівні зменшується тиск, серцево-судинна система заспокоюється, серце починає повільніше битись. Соціалізація старших та одиноких людей покращується,
– відповіла психологиня Оксана Наконечна.

Навчання собак та провідника триватиме два місяці. Пізніше із чотирилапими завітають у геріатричний пансіонат та реабілітаційний центр "Джерело".

Теги: Новини України світ тварин Новини Львова
Джерело: 24 канал
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