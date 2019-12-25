Як у Львові готуються до Різдва: захоплююче відео

25 грудня віряни західного обряду традиційно святкують Різдво Христове. Натомість християни східного обряду будуть відзначати це свято за два тижні. Свято об'єднує всю родину, яка з особливим настроєм прикрашає домівку, готує святкові страви. Про натхненну підготовку до зустрічі Різдва в одній із львівських родин – читайте у матеріалі 24 каналу.

► Традиційні страви на Різдво

Різдво в сім'ї Джурилюків святкують і 25 грудня, і 7 січня. Наталія Джурилюк пояснює, що родина її матері – польські католики, а тата – українські православні.

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Готувати пампухи мамі допомагають троє доньок – Софія, Соломія і Стефанія. Дівчата вміло розкачують тісто і при цьому традиційно виспівують колядки.



Донечки допомагають мамі готувати пампухи

Жінка поділилася секретом їхніх особливих пампухів.

Молоко в нас козяче, зі своєї ферми, потім додаємо дріжджі, цукор і борошно, тоді утворюється така опара,

– пояснила господиня.

В родині вже визначилися з різдвяним меню. На святковому столі обов'язково буде:

макувка (десертна кутя з Польщі – 24 канал),

риба,

картопля,

салати,

крижавки (маринована капуста –24 канал).

► Родинні звичаї святкування Різдва

В сім'ї дотримуються особливих різдвяних традицій. Дівчатка розповіли, що вони завжди ходять з дідусем до лісу і вибирають найкращу ялинку. Зранку вони ходять до церкви, запалюють лампадки. Цим вони освічують Марії і Йосипу дорогу, щоб народився Ісус.

До теми: Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти

У церкві Парафії святого Йоана Павла ІІ, яку відвідує сім'я Джурилюків, вже все готово до зустрічі Різдва. Святкові літургії у день свята відбуватимуться з дев'ятої ранку.



Різдвяна шопка в церкві Парафії святого Йоана Павла ІІ

Що варто знати про різні дати святкування Різдва

Українська православна церква, як і більшість Східних католицьких церков, а також Сербська, Єрусалимська, Грузинська і Польська православні церкви святкують Різдво 7 січня, що відповідає 25 грудня за старим юліанським календарем.

Водночас, римо-католицька церква, більшість протестантських , а також частина православних церков, як-от: Константинопільська, Олександрійська, Румунська, Болгарська та інші – святкують Різдво Христове в ніч з 24 на 25 грудня, за григоріанським та новоюліанським календарями.

Ставлення українців до перенесення дати Різдва

В Україні актуальним є питання, коли в державі мають святкувати Різдво Христове. Згідно опитування соціологічної групи "Рейтинг", ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують чверть українців. Проти такої ідеї набагато більше – 64% опитаних.



Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

Настоятель церкви отець Григорій Драус відзначив, що важливо, аби люди загалом святкували народження Христа, тому якщо вони робитимуть це двічі, нікому не зашкодить.