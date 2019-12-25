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      Як у Львові готуються до Різдва: захоплююче відео

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      25 грудня віряни західного обряду традиційно святкують Різдво Христове. Натомість християни східного обряду будуть відзначати це свято за два тижні. Свято об'єднує всю родину, яка з особливим настроєм прикрашає домівку, готує святкові страви. Про натхненну підготовку до зустрічі Різдва в одній із львівських родин – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Традиційні страви на Різдво

      Різдво в сім'ї Джурилюків святкують і 25 грудня, і 7 січня. Наталія Джурилюк пояснює, що родина її матері – польські католики, а тата – українські православні. 

      Читайте також: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Готувати пампухи мамі допомагають троє доньок – Софія, Соломія і Стефанія. Дівчата вміло розкачують тісто і при цьому традиційно виспівують колядки. 

      Львів Різдво
      Донечки допомагають мамі готувати пампухи

      Жінка поділилася секретом їхніх особливих пампухів. 

      Молоко в нас козяче, зі своєї ферми, потім додаємо дріжджі, цукор і борошно, тоді утворюється така опара,
      – пояснила господиня. 

      В родині вже визначилися з різдвяним меню. На святковому столі обов'язково буде:

      • макувка (десертна кутя з Польщі – 24 канал),
      • риба,
      • картопля,
      • салати,
      • крижавки (маринована капуста –24 канал).

      Родинні звичаї святкування Різдва 

      В сім'ї дотримуються особливих різдвяних традицій. Дівчатка розповіли, що вони завжди ходять з дідусем до лісу і вибирають найкращу ялинку. Зранку вони ходять до церкви, запалюють лампадки. Цим вони освічують Марії і Йосипу дорогу, щоб народився Ісус.

      До теми: Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти

      У церкві Парафії святого Йоана Павла ІІ, яку відвідує сім'я Джурилюків, вже все готово до зустрічі Різдва. Святкові літургії у день свята відбуватимуться з дев'ятої ранку.

      Церква Різдво Львів
      Різдвяна шопка в церкві Парафії святого Йоана Павла ІІ

      Що варто знати про різні дати святкування Різдва

      Українська православна церква, як і більшість Східних католицьких церков, а також Сербська, Єрусалимська, Грузинська і Польська православні церкви святкують Різдво 7 січня, що відповідає 25 грудня за старим юліанським календарем. 

      Водночас, римо-католицька церква, більшість протестантських , а також частина православних церков, як-от: Константинопільська, Олександрійська, Румунська, Болгарська та інші святкують Різдво Христове в ніч з 24 на 25 грудня, за григоріанським та новоюліанським календарями.

      Ставлення українців до перенесення дати Різдва

      В Україні актуальним є питання, коли в державі мають святкувати Різдво Христове. Згідно опитування соціологічної групи "Рейтинг", ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують чверть українців. Проти такої ідеї набагато більше – 64% опитаних.

      ПЦУ
      Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

      Настоятель церкви отець Григорій Драус відзначив, що важливо, аби люди загалом святкували народження Христа, тому якщо вони робитимуть це двічі, нікому не зашкодить.

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      Автор: Юлія Девда
      Теги: Новини України Різдво Новини Львова Релігія Православна церква України Батьки і діти
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