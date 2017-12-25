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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Як у Львові римо-католики святкують Різдво

13:49, сьогодні 451 Читать новость на русском

У понеділок, 25 грудня, римо-католики святкують Різдво. Для українських вірян цей рік особливий. Адже вперше 25 грудня – офіційний вихідний. Розпочалось святкування ще учора зі святої вечері.

Святвечір починають із молитви, яку зачитує голова сімейства. Далі в темряві запалюють свічку, яка й символізує різдвяну зірку. І читають Біблію.

За святковим столом збирається уся родина. Подають 12 пісних страв. Також римо-католики діляться оплатком. Це прісний хліб із води і борошна.

Це такий хліб, який в західній традиції обов'язковий на різдвяному столі. Він символізує радість ділення, тому що ми його ламаємо за столом, ділимось, при цьому бажаємо щасливого Різдва,
– розповів римо-католик Андрій Конько.

Ну і, звісно, родина багато колядує. Від найстаршого до найменшого.

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Опісля святкового столу родини ідуть до церкви на різдвяну урочисту месу Пастирку. Наступного дня парафіяни поспішають на Святі меси. Львів’яни приходять цілими сім’ями, вітають один одного.

Вчора ми почали святкувнаня святою вечерею. Вігілією, ми це традиційно називаємо Пастеркою, о 18 годині зібралася громада, щоб святкувати разом. Пастерка чому? Тому що перші свідки народження Ісуса були пастирі,
– зазначив працівник Львівського катедрального собору отець Олександр Кусий.

У Львові, де живе багато римо-католиків, сьогодні, 25 грудня, у вісьмох храмах впродовж дня відбуваються святкові богослужіння. Парафіяни раді, що нарешті цього дня у них законний вихідний.

"Різдво – це сімейне свято. Ми зберемось у сімейному колі. Я дуже рада, що є вихідний, тому що завжди треба було на роботу йти. А так тепер вдома можна посидіти зі сім'єю", – радіє римо-католичка Людмила Яроцька.

Святкування продовжаться і на другий день. Завтра, згідно з традицією, у храмах освячуватимуть вино. Також відбудуться концерти з колядою.

Теги: Новини України Різдво Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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