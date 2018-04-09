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Як у Львові святкують Поливаний понеділок

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На другий день після Великодня в Україні відзначають Поливаний понеділок. Це свято символізує духовне очищення. У Львові масові поливання відбуваються на головній площі міста. Для цього там навіть встановлені спеціальні системи подачі води.

У Львові з самого ранку точаться запеклі водяні баталії. Діти обливаються, а до них приєднуються дорослі, адже за повір’ями у цей день вода очищає по-особливому, дарує щастя та здоров'я на увесь рік.

Читайте також: Обливаний понеділок: як святкують українці

Кожен, хто хоче взяти участь у масовому поливанні, перш за все, проходить через водяну арку. А тут вже справжні водні баталії. Сухим не виходить ніхто.

Раніше в Поливаний понеділок обливали переважно незаміжніх дівчат – так хлопці до них залицялися. Аби поливаний понеділок минув без пригод, масові поливання у місті організовані. Все відбувається на площі Ринок.

Щоб уникнути негативної поведінки молоді в наших районах міста ми збираємо всіх тут, нам допомагає контролювати ситуацію муніципальна варта,
– розповіла в.о. начальника міського управління внутрішньої політики Марія Пилипчук.

Тут є і спеціальні системи для подання води, і спеціальні сушки, аби не замерзнути. А також місце, де можна переодягатись.

Теги: Новини України Великдень Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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