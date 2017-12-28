Як працюватиме київське метро у новорічну ніч

Графік роботи метро в Києві в Новий рік 2018 з 31 грудня на 1 січня буде продовжений на 3 години. Продовжений графік роботи метро діятиме на кожній станції.

Про це повідомив "Київський метрополітен".

"Метро працює на 3 години довше у новорічну ніч. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 3:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі", – мовиться у повідомленні.

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"Просимо особливо пильно дотримуватися простих правил користування метрополітеном. Триматися за поручень, не заступати за обмежувальну лінію, не сидіти на ескалаторі", – закликали у "Київському метрополітені".

До слова, раніше синоптик озвучила прогноз погоди в Україні та зокрема у Києві на Новий рік.