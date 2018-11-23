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      "Як у пивбарі": соцмережі висміяли держраду Путіна в окупованому Криму

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      у соцмережі висміяли держраду Путіна в окупованому Криму
      у соцмережі висміяли держраду Путіна в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

      Керівництво Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним прибули в окупований Крим – там з цієї нагоди відбулась держрада РФ. Користувачів соцмереж розвеселили фото цього дійства.

      Відповідні фото опублікував на своїй сторінці в Twitter Дмитро Смирнов.

      Читайте також: Від візитів Путіна Крим російським не стане, – Порошенко

      24 канал писав, що під час відвідин окупованого півострова очільником Кремля так званий уряд країни-окупанта має обговорити тему "майбутнього Росії".

      Формат цих обговорень викликав сміх і критику користувачів соцмереж.

      Новий формат президії Держради виглядає так: губернатори сидять за тематичними столами, президент по центру, але підсаджується до кожного. І все без краваток,
      – пише Смирнов.

      Дописувачі у коментарях різко відреагували на "нового формату" засідань російського керівництва.

      Путін прибув в Крим

      Путін прибув в Окупований Крим

      Путін прибув в Окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Путін прибув в окупований Крим

      Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 4 серпня побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

      МЗС України висловило протест через приїзд Путіна до окупованого Криму та Севастополя. Дипломати наголосили, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців на тимчасово окупований півострів грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, та нехтування нормами міжнародного права.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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