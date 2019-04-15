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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як у прифронтовій Мар'їнці готуються до другого туру виборів: репортаж з Донбасу

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      На прифронтових територіях Донбасу вже формують дільниці, в тому числі і для голосування військових. Для того щоб змінити місце голосування, жителям Донбасу треба звернутись у місцевий відділ ведення державного реєстру виборців.

      Навіть у Мар'їнці поблизу передової люди теж зможуть проголосувати на дільниці в місцевому будинку культури.

      Журналісти 24 каналу змінили місце голосування за 10 хвилин.

      Читайте також: Політолог пояснив, чому буде низька явка виборців у другому турі

      Зазначимо, що жителів тимчасово окупованих територій, які хочуть проголосувати, небагато. Проте дехто таки приїжджає, бо вони розуміють – якби Мар'їнка і досі була окупована, вибору практично не мали б.

      Ми маємо таку можливість – проголосувати і вибрати шлях України. Зараз. Бо ми знаємо, що Мар'їнка відновлюється. Я бачила, які хлопці до нас приходили в 2014 році, а які приїжджають зараз – це зовсім інше,
      – сказала місцева жителька Аліна Коссе.

      Також в місті встановлять і дільницю для військових, які зараз захищають Мар’їнку. У бригаді доповідають – до виборів готові. Вже за 5 днів знімальна група 24 каналу покаже, як відбуватимуться вибори на буремному Сході.

      Варто наголосити, що на постах зараз неспокійно. Ворог активний і ніхто не виключає ще більших обстрілів на самі вибори.

      Як минула доба на фронті?Впродовж доби 14 квітня окупанти на Донбасі здійснили 10 обстрілів, зокрема постраждали села Водяне, Широкине, селища Невельське та Авдіївки. Втрат серед українських воїнів немає, однак ворог отримав гідну відповідь – 4 ліквідовані проросійські бойовики.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 15 квітня
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