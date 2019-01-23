Як у різних областях України справляються з негодою: фото та відео

23 січня Київ півдня потерпав від заторів, громадський транспорт їздив із серйозними затримками. Засніжило й інші регіони України.

Найскладніша ситуація – у центрі та на півдні країни.

Читайте також: Аеропорти скасовують рейси, рух транспорту обмежений: як столиця переживає аномальні снігопади

Київ

Хурделити у столиці почало ще зранку. Проте це не змусило більшість водіїв міста залишити авто вдома й пересісти на громадський транспорт. На дорогах утворилися величезні затори. В центрі Києва прибиральної техніки було вдосталь лише в першій половині дня.



Після обіду на дорогах столиці утворилась суцільна небезпечна "каша"

Вінниця

Ще з ночі у посиленому режимі працюють вінницькі комунальники: там випала рекордна кількість снігу – 20 сантиметрів. Не обійшлося й без транспортного колапсу, сталося декілька ДТП.



Рух трамваїв у Вінниці – заблокований

Черкаська область

На Черкащині від самого ранку заборонили рух вантажівок й громадського транспорту. Не пускають їх на дороги державного значення: Київ–Одеса та Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам'янка. Рятувальники не радять виїжджати й водіям легкових автівок.

Через негоду на дорогах утворилися затори, подекуди зі снігових заметів машини витягують рятувальники. Хоч снігоприбиральна техніка й працює, проте через сильні заметілі повністю комунальники розчистити дороги не можуть.



Снігоочисна техніка на Черкащині не справляється з негодою

Житомирщина

Не вщухає негода й у Житомирській області. Мешканцям Житомира довелося долати кучугури снігу, щоб дістатися зранку на роботу, Обачливі водії їздять зі швидкістю не більшої, ніж 20 кілометрів за годину – щоб не наробити лиха на слизьких дорогах. Не краща ситуація й в області. На трасу Виступовичі–Житомир снігоприбиральна техніка навіть не доїхала.



Траса Виступовичі–Житомир

Карпати

Замело й Карпати, температура повітря там сягає до 10 градусів морозу. Чимало туристів активно публікують відео та світлини засніжених гір. Тим часом синоптики закликають їх бути обережними, адже у горах зберігається небезпека сходження лавин.



Висота снігу у Карпатах подекуди сягає понад 2 метри

До слова, у четвер, 24 січня, погода в Україні також буде морозяною та на окремих територіях сніжною. На Сході, Півдні й у більшості центральних областей країни слід очікувати мокрий сніг з дощем.