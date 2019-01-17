Як у Росії почали утримувати незаконно засудженого журналіста Сущенка

Умови утримання незаконно засуженного у Росії українського журналіста Роман Сущенка останнім часом дещо покращилися – йому навіть вдалося зустрітися з рідними, проте він практично перебуває у інформаційній ізоляції.

Про це розповів захисник українця Марк Фейгін, передає Укрінформ.

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За його словами, український журналіст нарешті зустрівся з рідними (з дружиною та донькою), і це побачення було тривалим.

"Сам факт того, що право на це вдалося отримати протягом двох місяців, а також те, що Роману за цей період поліпшили побутові умови – він перебуває у безпечному місці, з підведеною електричною розеткою – можна оцінювати позитивно. Як і те, що його регулярно відвідують члени місцевої ГНК (Громадської наглядової комісії – 24 канал), консул, родичі, захисники", – зауважив Фейгін.

Також він додав, що Сущенко нині практично перебуває у інформаційній ізоляції – інформацію він отримує лише епізодично, під час відвідин, а пресу зараз не отримує взагалі.

Нагадаємо, раніше українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що Романа Сущенка перевели у карцер. За її словами, його тепер змушують прокидатись раніше за всіх та вилучають постільну білизну.



Згодом Марк Фейгін пояснив, що мовиться насправді про ПКТ – приміщення камерного типу, куди найчастіше поміщають порушників режиму. У колонії йому сказали, що це відбулося "з міркувань безпеки". Захисник також додав, що такі камери дещо на краще відрізняються від карцера у загальному розумінні.

Хто такий Роман Сущенко? Це український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.