Як у січні змінились ціни на квартири у новобудовах Львова

Якою була динаміка цін на квадратні метри у новобудовах Львова за підсумками першого місяця 2019 року.

24 канал уже писав, наскільки за січень зросли ціни на нерухомість у новобудовах Києва.

Читайте також: Чому в Україні дорожчає нерухомість: пояснення архітектора

Що в цей час відбувалось з вартістю квадратних метрів у новобудовах Львова.

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, ціна метра квадратного у львівських новобудовах у січні 2019 нічим не відрізнялась від цін, які були зафіксовані у грудні 2018-го.

Середня ціна за квадрат залишилась на позначці 15900 гривень. Не змінилась також мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова – 10500 гривень.



Динаміка цін на нерухомість у новобудовах Львова у січні 2019

Дещо знизилась хіба ціна за квадрат у новобудовах Львова при розрахунку у доларах США за курсом міжбанку – з $580 до $570.

Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у доларах

Як і у 2018-му, найдорожчим залишається житло класу еліт в новобудовах у центральному Галицькому районі міста. Тут ціна метра квадратного починається від 30 800 гривень.

Помешкання економ-класу у новобудовах у спального Сихівського району Львова можна придбати в середньому за 16 300 гривень за квадрат.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах у різних районах Львова

У скільки обійдеться розтермінування квартири на 3 роки у новобудові в Личаківському районі міста: дивіться інфографіку