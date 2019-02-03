Як у січні змінились ціни на квартири у новобудовах Львова
Якою була динаміка цін на квадратні метри у новобудовах Львова за підсумками першого місяця 2019 року.
24 канал уже писав, наскільки за січень зросли ціни на нерухомість у новобудовах Києва.
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Що в цей час відбувалось з вартістю квадратних метрів у новобудовах Львова.
За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, ціна метра квадратного у львівських новобудовах у січні 2019 нічим не відрізнялась від цін, які були зафіксовані у грудні 2018-го.
Середня ціна за квадрат залишилась на позначці 15900 гривень. Не змінилась також мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Львова – 10500 гривень.
Динаміка цін на нерухомість у новобудовах Львова у січні 2019
Дещо знизилась хіба ціна за квадрат у новобудовах Львова при розрахунку у доларах США за курсом міжбанку – з $580 до $570.
Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у доларах
Як і у 2018-му, найдорожчим залишається житло класу еліт в новобудовах у центральному Галицькому районі міста. Тут ціна метра квадратного починається від 30 800 гривень.
Помешкання економ-класу у новобудовах у спального Сихівського району Львова можна придбати в середньому за 16 300 гривень за квадрат.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах у різних районах Львова
У скільки обійдеться розтермінування квартири на 3 роки у новобудові в Личаківському районі міста: дивіться інфографіку
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