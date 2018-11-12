Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують

Бюджет Russia Today в 2017-му році склав 18,74 мільярдів рублів. Патріарх Гундяєв володіє 5-ти кімнатною квартирою в найдорожчому будинку в центрі Москви.

Що спільного між цими історіями? Гроші, які Росія щорічно витрачає на пропагандистські канали чи російську церкву, можна було витратити на зброю у війні в Сирії чи Україні. Натомість їх пустили на розбудову "русского міра", на розпалювання ненависті, зміцнення фейків і середньовічного мракобісся. Бо це не менш важливо для підтримки влади путіна, ніж буки й гради, бо русскій мір народжується в головах.

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Депутат Держдуми від партії "Единая Россия" Віталій Мілонов нагороджений Медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" за активну законотворчу діяльність і багаторічну роботу.

Нагадаю, що Мілонов – автор звернення до Генпрокуратури Росіїі з проханням перевірити публічні заклики до чайлдфрі в ЗМІ та соцмережах на предмет екстремістської діяльності, звернення до міністра внутрішніх справ Росії з пропозицією створити "поліцію моралі", яка має боротися з пропагандою гомосексуальних відносин серед неповнолітніх.

Тобто цей клоун, відомий виступами проти викладання в школах теорії Дарвіна, що говорить про недоведеність еволюції і походження людини по волі Бога, категорично заперечує проти статевого виховання школярів та збирався судитися за пропаганду гомосексуалізму і педофілії з Rammstein, Мадонною і Леді Гагою, депутат Держдуми, отримує ефіри, нагороди і чудово себе почуває.

Як це стосується нас, спитаєте ви? Нехай вони "за порєбріком" хоч їсти одне одного почнуть, нам то що? А те, що ми в Україні маємо власних "мілонових", "мізуліних" та інших "скрєпоносних створінь". І не в цирку, а у Верховній Раді України.

У п'ятницю, 9 листопада, у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я під головуванням нікого іншого як Ольги Богомолець пройшло засідання "круглого столу" – "Науково-методичні підходи до проблеми гендерної рівності".



Чи можна досятги компромісу в Україні з питання гомосексуалізму?

Але нехай назва не вводить вас в оману. Хто ж встиг виступити на цьому знатному круглому столі? Народний депутат Павло Унгурян, співавтор законопроекту №8711 часів Януковича, в якому пропонувалося запровадити в Україні відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму".

Гарник Кочарян – академік російської академії природознавства (РАП), він сказав, що у сучасному суспільстві спостерігається "тенденція до примусової гомосексуалізації". Йому Ольга Богомолець дала на читання російською з листочка 25 хвилин, заявивши, що хто має заперечення, може встати і вийти.

Також слово взяла Людмила Гридковець, голова Української Асоціації Християнської Психології, яка розповідала про 76 гендерів, про категорії ЛГБТ осіб, що приймають за життєву стратегію целібат, лікують свій гомосексуалізм, і що ЛГБТ – збій в біологічній системі людини, як синдром Дауна. Завершила вона на високій ноті:

Будь-яка технологія, що передбачає в своїй природі знищення репродуктивності нації, має розглядатися СБУ, як зрада України.

Особливе місце займає доповідь Анни Турчинової, декана факультету природничо-географічної освіти та екології університету Драгоманова, дружини Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Вона намагалася переконати аудиторію, що в Канаді ухвалили закон, що дозволяє вилучати дітей у гетеросексуальних батьків, якщо хтось доніс, що батьки нетолерантно ставляться до ЛГБТ спільноти і не вітають гендерну політику Канади. Дітей вилучають і віддають на виховання ЛГБТ спільноті.

Цікаво, чи можна вважати коментар Олександра Турчинова щодо російських санкцій "Налякали їжаків голим задом" пропагандою гомосексуалізму? Також пані Турчинова додала, що потрібно зберігати традиційний поділ на суто жіночі і суто чоловічі професії. Наприклад, ніхто й ніколи не захоче бачити нянею своєї дитини представника чоловічої статі.

І звісно ж, яка наукова конференція у Верховній Раді без представника церкви? Слово взяв ректор Львівської духовної семінарії Святого духа УГКЦ, директор Школи біоетики Українського католицького університету, доктор морального богослов'я Ігор Бойко і представив позицію Церкви щодо питання гендерної рівності. Окрім всього іншого, святий отець засудив Стамбульську конвенцію – конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Загалом про небезпеку "пропаганди презервативів" і "примусову сексуалізацію" підлітків в школах говорили дві години. З усіх, кому дали слово, адекватність зберегла лише народна депутатка Вікторія Пташник. Гурмани можуть переглянути повний запис "конференції" і скласти власне враження.

Що ми маємо в залишку? Дружина секретаря РНБО повторює російські методички про страшну "гейропу", на "науковій" конференції виступають представники церкви, голова комітету охорони здоров'я змушує всіх вислуховувати у Верховній Раді міських божевільних, що поширюють гомофобну ахінею.

В кінці учасників чомусь не відвезли до психдиспансеру, не надягли гамівні сорочки. Натомість вони підписали спільну резолюцію і поїхали далі сіяти "русскій мір" в Україні.

І процитую Катерину Левченко, урядову уповноважену з питань гендерної політики: те, що резолюція вийшла зі стін парламенту, а не просто від організації чи руху, буде для когось приводом бачити в її ідеях легітимність. Щось пішло не так, вам не здається?

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Автор: Христина Морозова

Джерело: Site.ua