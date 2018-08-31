Як уберегти дітей від небезпеки шкільних лінійок: у МОЗ дали поради

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун оприлюднила поради, що допоможуть мінімізувати ризики для дітей під час шкільних лінійок.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

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Як підкреслює очільниця МОЗ, передусім слід подбати, аби діти, що стоять на лінійці, були захищеними від пекучого сонця та теплової травми.

"Якщо це неможливо, варто максимально обмежити час лінійки. Подбайте, щоби в школярів був доступ до питної води. А також поруч був медпрацівник, який може надати першу допомогу в разі потреби", – додає вона.

За словами Супрун, аби зменшити рівень стресу серед дітей, слід їх попередньо познайомити між собою.

"Навіть якщо це вже не першачки, перед початком офіційного заходу варто зібратись разом, познайомитись з новачками, поділитись літніми враженнями, чи зробити завдання, яке зміцнює команду", – зауважила виконувачка обов’язків міністра.

Крім того, вона переконує, що перед лінійкою треба надати дітям можливість порухатись та наговоритись, а вже під час самого процесу дозволити школярам активно долучитися – наприклад, робити руханку.

"Також варто пояснити дітлахам, навіщо є потрібним подібний захід та яка роль їхнього класу в ньому. Це може бути й підтримка менших, і виступ, і вітання промовців. А ще, спроба пояснити мету дітям часто допомагає саме дорослим усвідомити непотрібність, та, подекуди, й безглуздість окремих справ та ідей", – резюмувала Супрун.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун пояснювала, наскільки шкідливими є шкільні лінійки.