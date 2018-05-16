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Як уберегтися від артеріальної гіпертензії: прості правила

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Спорт допоможе уберегтися від артеріальної гіпертензії
Спорт допоможе уберегтися від артеріальної гіпертензії / glamour.com

Артеріальна гіпертензія збільшує ризик серцевого нападу та інфаркту. У світі понад 1.5 мільярда людей страждають на цю хворобу.

Таку хворобу неможливо вилікувати, проте її можна попередити. Навіть якщо у людини немає проблем із тиском, то необхідно дотримуватися простих правил профілактики.

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Перш за все, необхідно максимально знизити стресові ситуації. Для цього постарайтеся уникати негативних емоцій і сприймати все простіше.

Лягайте спати за розкладом, сон має тривати не менш, ніж 7 годин. А щоб зміцнити сон. Перед тим прогуляйтеся впродовж 20-30 хвилин.

Варто зменшити вживання солі та цукру. Також варто обмежити себе у дозах кави та алкоголі до розумних доз.

Спорт – це добрий помічник у боротьбі з артеріальною гіпертензією, проте він не повинен виснажувати людину. Спробуйте також поступово збільшувати навантаження, при цьому не перевантажуйте себе.

Курцям необхідно відмовитися від своєї звички.

Фото - Unplash.

До слова, люди, які страждають від гіпертонії, мають особливу увагу приділити формуванню власного раціону харчування. Оскільки він також впливає на зміну артеріального тиску.

Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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