Як учасники Танці з зірками 2018 готуються до шоу: фото та відео
26 серпня в Україні стартує довгоочікуване шоу "Танці з зірками". Загалом у проекті візьмуть участь 14 знаменитостей, які вже розпочали підготовку до прямих ефірів.
У мережі досі триває зірковий челендж, у якому селебрітіз погоджуються на участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками". Згідно з анонсом, це буде наймасштабніше та найграндіозніше шоу року.
Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу
Наразі відомі імена 12 зірок, які вийдуть на паркет. Серед них – грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, українська телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко, гуморист Ігор Ласточкін, співачка Слава Камінська, актор кіно і театру Павло Вишняков, співачка Мішель Андраде, телеведучий та ресторатор Микола Тищенко, співачка Злата Огнєвіч, телеведуча Леся Нікітюк, а також телеведуча Оксана Марченко.
Знаменитості не відпочивають перед початком телепроекту, а посилено готуються до початку "Танців з зірками". Зокрема, Слава Камінська показала свою розтяжку та фото перед заняттям танцями. Кадри з тренування вийшли досить пікантними.
Якщо ти не "бальник" – лий сльози в рукомийник. Зате я добре співаю,
– з гумором написала Слава Камінська.
Читайте також: Олена Шоптенко зізналась, чи піде на проект "Танці з зірками"
А от Злата Огневич в посиленому темпі відпрацьовує граційні па. Співачка показала фрагмент заняття, на якому видно, що зірка перебуває у відмінній формі та готова поборотись за перемогу в шоу.
Телеведуча Маша Єфросиніна теж не пасе задніх: зірка показала, наскільки наполегливо вона повторює всі рухи за хореографом. Відомо, що напередодні початку "Танців з зірками" знаменитість проведе "Здоровий день з Машою Єфросиніною".
Фітнес-тренер Аніта Луценко складе чималу конкуренцію учасникам "Танці з зірками". Знаменитість показала свою вправність у запальному тверку.
Я не думала, що це реально повторити, – зізналась Аніта Луценко після виконання запального танка.
Гуморист Ігор Ласточкін зізнався, що ніколи не танцював вальс чи танго, а більшість назв танців навіть і не знає. Але він в гумористичній манері теж показав свою вправність, приєднавшись до світового челенджу #kikichallengе.
Приєдналась до флешмобу і талановита Леся Нікітюк, яка теж показала запальний тверк на вулиці. Однак завершення танцю розсмішило всіх користувачів мережі. Окрім цього, Леся Нікітюк звернулась до зіркової подруги Даші Астаф'євої з проханням позичити туфлі для танців. Натомість співачка пообіцяла, що вперше віддаватиме свій голос учасниці "Танці з зірками".
Судячи з відео та фото, українські зірки вже готові вийти на паркет. Запекла боротьба за перемогу на "Танцях з зірками" розпочнеться 26 серпня о 21 годині. Наразі мережа в очікуванні відповіді співака Павла Зіброва. Чоловік досі не підтвердив свою участь у телепроект.