Як укласти договір з лікарем: Гройсман назвав шість простих кроків

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман радить українцям долучитися до кампанії "Лікар для кожної сім’ї", за якою особа має обрати лікаря та підписати з ним декларацію, але зазначає, що можна не поспішати.

Про це прем'єр написав у своєму Facebook.

"Уряд рекомендує: власний лікар корисний для вашого здоров'я. 2 квітня стартувала кампанія "Лікар для кожної сім’ї", за якою людина має обрати сімейного лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним декларацію", – зазначив Гройсман.

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Чиновник розповів, що для цього необхідно здійснити лише декілька простих кроків:

1. Знайти лікаря, якому довіряєте найбільше. Підключені до електронної системи охорони здоров'я лікарні можна перевірити тут.

2. Взяти документи (паспорт, ідентифікаційний код, для дитини - свідоцтво про народження) та прийти до медзакладу. Наразі 63% закладів вже підключено до системи "Електронне здоров'я". Їх ви зможете впізнати за наліпкою "Тут ви можете обрати свого лікаря".

3. Представник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в електронну систему охорони здоров’я.

4. На ваш мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код представнику медзакладу.

5. З електронної системи роздрукують декларацію з вашими даними. Перевірте та підпишіть.

6. Працівник закладу підтвердить вашу декларацію електронним підписом і відправить у систему.

Також Гройсман наголосив, що ця кампанія не має кінцевого терміну, тож не варто поспішати та стояти в чергах.

"Є час зайнятися пошуками свого лікаря, якому довіряєте", – підкреслив міністр.