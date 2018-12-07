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      Як Україна готується до Різдвяних свят

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      Україна готується до Різдвяних свят
      Україна готується до Різдвяних свят / Фото з соціальних мереж

      У Києві на Софійській площі вже встановлюють головну ялинку країни. Робочі поставили високий каркас, на який встановлюють маленькі дерева, вже на цих вихідних планують її прикрашати.

      У 2019 році новорічне дерево прикрасять іграшками у вигляді кришталиків.

      Читайте також: Щороку українці купують дедалі менше живих ялинок

      А також її оформлять спеціальним екраном, який цілодобово буде випромінювати північне сяйво.

      Урочисте відкриття головної ялинки відбудеться у день Святого Миколая – 19 грудня. До Різдвяних свят готуються і в інших містах країни. Зокрема, у Львові вже відкрили резиденцію Миколая, а у Харкові – встановили головну ялинку міста та ковзанку.

      Резиденція Святого Миколая
      Резиденція Святого Миколая

      Крім того, у Держлісагентстві повідомили, що вже підготували півмільйона ялинок, які продаватимуть виключно у дозволених місцях, що погодила місцева влада. На кожному дереві буде спеціальний чіп з індивідуальним номером. 

      Якщо немає чіпу, лісничого клейма, тоді можна вважати, що ялинка заготовлена у браконьєрський спосіб. І ніхто не буде звертати увагу, хто її заготовив і коли, у першу чергу відповідає та особа, яка її продає,
      – сказав головний лісничий одеського лісового господарства Роман Дмитренко.

      Нагадаємо, що середня ціна за ялинку в Україні 2019 року становитиме 60-70 грн за погонний метр. У Державному агентстві лісових ресурсів України заохочують українців купувати ялинки безпосередньо в державних лісгоспах. Таке рішення значно економніше, ніж купувати її на ялинкових базарах.

      Теги: Новини України Новини Києва Новорічні свята Новини Львова Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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