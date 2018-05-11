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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як Україна готується прийняти футбольних фанів: фоторепортаж з місця підготовки

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Фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА між "Реалом" та "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на столичному НСК "Олімпійський". Загалом, чекають на 30 тисяч уболівальників, і 20 тисяч з них прилетять в аеропорт Бориспіль.

Правоохоронці разом з прикордонниками продемонстрували як будуть зустрічати вболівальників "Реалу" та "Ліверпулю".

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Працівники поліції відпрацювали найскладніші випадки, які можуть трапитись із вболівальниками, хоча і сподіваються, що такого не станеться.

Однак, перестерегтися є чому, адже тільки в аеропорті очікують на прибуття близько 20 тисяч фанатів, тому і порядок в Борисполі та Києві охоронятимуть 12 тисяч правоохоронців, тобто 6 тисяч підрозділів.

Кількість фанів прибуде в 2 рази більше за пропускну норму аеропорту. Тому відпрацьовують кожну деталь. Приміром, приймати вболівальників будуть у двох терміналах: фанів "Реалу" в терміналі B, а "Ліверпулю" терміналі D,
– сказав перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яворський.

Та прикордонники планують пропускати по 120 фанів на хвилину та обіцяють впоратись із навантаженням.

Відео про те, як прикордонники готуються зустріти уболівальників фіналу Ліги Чемпіонів

 

До слова, напередодні фіналу Ліги Чемпіонів ціни на оренду житла у Києві вражають неадекватністюТак, на популярних сайтах оренди житла можна побачити "космічні" цифри навіть у 140 тисяч гривень за ніч. За 2 ночі перебування власники просять від 1,5 тисячі доларів (приблизно 40 тисяч гривень) і аж до 8240 "вічнозелених" (приблизно 214 тисяч гривень).

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Новини Києва Поліція Фотоновини Ліга чемпіонів Реал – Ліверпуль Новини Борисполя
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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