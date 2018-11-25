Як Україна має реагувати на захоплення Росією кораблів в Азовському морі?

Росія відкрила вогонь по українських кораблях в Азовському морі, коли вони здійснювали планову передислокацію. Схоже, Москва відкриває ще один фронт. Як ви вважає, як у цій ситуації має поводитися Україна?

Зранку 25 листопада два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. В Росії ж заявили, начебто українські кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ".

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Російський корабель протаранив український буксир. Згодом Москва підняла в небо над українськими кораблями ударні вертольоти та винищувачі. Під вечір російський спецназ відкрив вогонь по українських суднах. Їм вдалося захопити малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу". Шестеро українських військових отримали поранення.

Якими, на вашу думку, повинні бути подальші дії України?