Як Україна може використати проти Росії проведення незаконних виборів на Донбасі?

Так звані вибори в ОРДЛО переоцінені. З точки зору міжнародного права і українського законодавства ніяких "виборів" там не було. І Росія не зможе це використати, щоб домогтися пом’якшення санкцій.

Про це 24 каналу розповів голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко.

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За його словами, є питання окупації частини територій Донбасу Росією та питання війни. Через чотири роки, якщо ми не врегулюємо ці питання, окупанти знову там проведуть "вибори". Але це по суті нічого не змінює.

Так звані вибори в ОРДЛО – спроба фальсифікації плебісциту, який легітимізує певний режим. Це важливо для Росії з точки зору підтвердження її тези, що там ніби "незалежні республіки". Київ повинен з ними домовлятися, що вони є життєздатними та можуть себе забезпечити. Єдине, що ми не можемо відмовитися від участі керівників окупаційних адміністрацій у переговорах у Мінську. Це продиктовано не нормами права, а правом сили РФ. Москва включає до своєї делегації цих людей,

– зазначає Яременко.

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При цьому дипломат переконаний, що Кремлю псевдовибори не допоможуть пом’якшити санкційний режим проти Росії. ЄС і США заявили, що ці вибори – порушення мінських угод.

Через невиконання мінських домовленостей проти Росії і було введено санкції. І це ж є причиною для продовження санкцій. Тому вибори в ОРДЛО не призведуть до пом’якшення. Яка тут логіка може бути застосованою? Але це один із елементів, які Україна повинна використовувати, якщо не для поширення санкцій, то для розмов про можливість подальшого покарання Росії. Це має не менший ефект, ніж самі санкції,

– наголосив Богдан Яременко.

Експерт також зауважив: питання пом’якшення є актуальним у ЄС. Але не тому, що в ОРДЛО пройшли якісь вибори. А через небажання деяких політичних сил продовжувати політику санкцій.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ. Органи влади України та силовики готують новий пакет санкцій. Ці санкції в тому числі будуть застосовані проти причетних до організації та проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі. П'ятеро людей, що причетні до організації псевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, можуть потрапити під санкції Євросоюзу.