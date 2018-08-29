Як Україна може використати російські військові навчання "Схід-2018"

Російські військові навчання "Схід-2018" – плановий захід. Але з кожним роком вони стають більш масштабними, із більшим залученням особового складу, військової техніки. Наразі Москва хоче вирішити два завдання.

Про це 24 каналу розповів головний редактор журналу Ukrainian Defense Антон Міхненко.

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За словами експерта, Росія періодично проводить такі навчання. Минулого року це були спільні навчання з Білоруссю "Захід-2017", які були націлені на підготовку особового складу та техніки Західного і Південного військового округу. В цьому році Росія перейшла на східний напрямок.

На переконання Міхненка, Росія, крім того, що хоче підготувати особовий склад, намагається продемонструвати власну силу і можливості. Минулого року, зазначає він, Росія це продемонструвала Європі, зараз – на сході – болючій точці РФ. Тому що там поступово просуває свої інтереси Китай. І в деяких регіонах більше китайців, ніж росіян.

Росія хоче вирішити два завдання – показати присутність збройних сил у східному регіоні для місцевого населення. По-друге, показати США і Китаю, що Росія там є і здатна щось робити. Це традиційний крок Росії – демонстрація сили і єдиний чинник, який залишився в Москви, який вона хоче використовувати максимально. Інших важелів впливу на зміну політичної ситуації у світі в РФ немає,

– зауважує Антон Міхненко.

За словами експерта, дестабілізація ситуації в тих чи інших країнах – це одне, а щоб вплинути реально на події – то Росія це може лише за допомогою збройних сил. Щоб показати, що з нею потрібно рахуватися.

Водночас, вважає Міхненко, Україна може навіть отримати певну користь із цих навчань.

"Будь-які військові навчання – це відпрацьовування певних питань: використання артилерії, безпілотників, нових засобів зв’язку. Це досвід і для України. Ми можемо спостерігати за навчаннями збройних сил РФ на сході і робити певні висновки: як Росія застосовує авіацію, артилерію тощо, щоб підготувати ЗСУ", – переконаний Міхненко.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Маневри пройдуть з 11 по 15 вересня вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.