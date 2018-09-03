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Як Україна припинить дію Договору про дружбу з Росією: пояснення Геращенко

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Угоду про дружбу з РФ не будуть розривати, а просто не продовжать
Угоду про дружбу з РФ не будуть розривати, а просто не продовжать / Фото з відкритих джерел

Україна не буде розривати угоду про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією, а просто не продовжуватиме її дію, яка мала б відбутися автоматично.

Про це розповіла віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

"Ми тільки що побачили дуже небезпечну риторику, в якій озвучувався сценарій Кремля, який насправді давно розірвав угоду про дружбу між Україною та Росією. І в українському парламенті багато депутатів намагалися українськими руками це реалізувати – розірвавши угоду для того, щоб в України потім у міжнародних судах не було ключового – вимоги до РФ виконувати цю угоду для того, щоб не тероризувати наш суверенітет і цілісність", – сказала вона.

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Політик підкреслила, що є дуже велика різниця між денонсацією і непролонгацією угоди.

"Мова не йде ні про яку денонсацію, бо ми вимагатимемо від Російської Федерації в усіх міжнародних судах, в Гаазі і в інших судах, відповідати за те, що вони порушили цю угоду", – зауважила Геращенко.

Віце-спікер додала, що наразі президент Петро Порошенко, після прийняття Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу, доручив МЗС "не готувати документи до пролонгації цієї угоди, яка наступає автоматично".

"Мова йде виключно про непролонгацію", – сказала Геращенко.

Згодом, у своєму Facebook, чиновниця підкреслила, що Україна всі свої міжнародні позови проти Росії будуватиме саме на порушеннях країною-агресором договору, "ключових його статей – про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України, про непохитність наших кордонів".

Ні про яке розривання, денонсацію мова не йде, бо в 2014, коли діяла Угода – РФ грубо її порушила. Й має за це відповідати – за окупацію, анексію: порушення кордону, ключові статті Угоди. А от продовжувати дію цього Договору – дійсно не можливо, бо немає ні дружби, ні співробітництва, а ж війна і російська агресія,
– написала Геращенко.

 

Нагадаємо, 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України має представити необхідний пакет документів для припинення договору. Раніше глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив, що розрив договору про дружбу між Україною та Росією не матиме практичного значення.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Ірина Геращенко Судді
Джерело: 24 Канал
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