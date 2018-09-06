Як Україна взяла в заручники російські банки

Російські банки під санкціями і вивести гроші з України вони не можуть. Продати свої фінансові установи у них теж не виходить, а закрити їх просто так – не можна.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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За словами фінансового аналітика, російські банки змушені підтримувати свої дочірні банки в Україні, вибравши стратегію їх поступового вмирання. Іншого виходу їм не залишили.

"В українських дочок російських державних банків є кредити перед материнськими банками. Але ми пам'ятаємо, що є санкції, а це означає, що повернути ці кредити своїм материнським банкам дочірні банки в Україні просто не можуть", – сказав Фурса.

Що вони роблять з цими завислими кредитами? Переводять їх в капітал. Транзакція чисто на папері. Одна частина пасиву балансу банку, кредитна заборгованість, просто переходить в іншу рядок – капітал. Але що в підсумку? У підсумку ця транзакція проходить як пряма інвестиція. І бабах, у вас вже російські банки – найбільші інвестори в економіку України,

– зазначив фінансовий аналітик.

"Чи підвищує це залежність України від російських грошей? Взагалі ні. Це все наслідки активної експансії російських грошей в 2010-2013 років, коли російські банки під керівництвом Кремля кредитували в Україні все, що рухається. Тепер уже не кредитують. І кредити їм теж, прямо скажемо, не дуже повертають", – заявив Фурса.

І додав, що тут немає ніякої зради, просто злегка приємно, що можна додати багато головного болю російським державним банкам.

Відео повного випуску відеоблогу "Фінансова грамотність" за 6 вересня 2018