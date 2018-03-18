Як українець Гвоздик завоював чемпіонський титул: відео переможного бою
Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу у поєдинку проти француза Мехді Амара.
Бій відбувся в ніч на 18 березня у Нью-Йорку на легендарній арені "Madison Square Garden". Непереможний українець завоював перший чемпіонський титул в кар'єрів – пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.
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Для 30-річного Олександра Гвоздика цей поєдинок став 15-им на професійному рингу. Українець домінував у бою протягом 12 раундів.
Судді одноголосно віддали перемогу Олександру – 116:112, 117:111, 118:110.
Наступний поєдинок Гвоздик повинен провести за повноцінний пояс WBC. Суперник українця визначиться 19 травня в бою чинного чемпіона WBC Адоніса Стівенсона і претендента Баду Джека.
Олександр Гвоздик виграв поєдинок у Мехді Амара – відео бою
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