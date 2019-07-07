Як Україні покращити Військово-морські сили: ексклюзивні коментарі Зеленського та адмірала ВМС

На День Військово-Морських сил президент України Володимир Зеленський, адмірал ВМС Ігор Воронченко та один із командирів десантного катеру ексклюзивно для 24 каналу висловили свої думки щодо покращення військово-морських сил ЗСУ.

Так, Зеленський висловив надію, що військово-морські сили будуть в подальшому розвиватися.

Актуально! Щоб повернути наших моряків додому, працюємо день і ніч, – Зеленський

Проте, під час промови він не надав конкретики. Лише зазначив, що суттєві кроки у розвитку ВМС України та зокрема ЗСУ будуть тільки восени – після парламентських виборів.

Як буде розвиватися Військово-морський флот? Ви знаєте значення слова "реформування"? Це і є зміни. Ми поки про них не говоримо, буде новий уряд – будемо піднімати це питання. Для цього потрібна велика праця та стратегія. Зараз нам потрібно час, щоб сформувати уряд,

– відповів президент України.

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Більше про те, як Зеленський поділився своїм баченням того, якими мають бути ВМС України – читайте тут.

А адмірал ВМС Ігор Воронченко запевнив, що є декілька етапів, в ході який будуть розвиватися ВМС:

• Перший етап – це створення москітного флоту. Це потрібно зробити одразу, щоб мати інструмент для відбиття нападу. Для цього нам потрібні гроші та час, аби ми якомога швидше побудували такі кораблі.

• Другий етап – це посилення його ракетними катерами.

Відеокоментар Ігоря Воронченка:

Яке призначення катерів ВМС України?

Його пряме призначення – це висадження десанту у відповідних для цього умовах. Також він може виконувати певні завдання в морі. Звичайно, ми проведемо випробування катерів і проблеми, якщо вони будуть, ми усунемо. Відповідно, ми будемо виходити на міжнародний рівень. До того ж, є дуже багато плюсів таких катерів, зокрема це перші аналоги в Україні,

– відповів командир малого броньованого десантного катера.

Самі моряки даними катерами задоволені, адже ті дуже добре виконують свої завдання.

Відеокоментар командира десантного катера: