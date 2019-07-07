13:19
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Як Україні покращити Військово-Морські сили: ексклюзивні коментарі Зеленського та адмірала ВМС

      348 Читать новость на русском
      Як Україні покращити Військово-морські сили: ексклюзивні коментарі Зеленського та адмірала ВМС
      Як Україні покращити Військово-морські сили: ексклюзивні коментарі Зеленського та адмірала ВМС / 24 канал

      На День Військово-Морських сил президент України Володимир Зеленський, адмірал ВМС Ігор Воронченко та один із командирів десантного катеру ексклюзивно для 24 каналу висловили свої думки щодо покращення військово-морських сил ЗСУ.

      Так, Зеленський висловив надію, що військово-морські сили будуть в подальшому розвиватися. 

      Актуально! Щоб повернути наших моряків додому, працюємо день і ніч, – Зеленський

      Проте, під час промови він не надав конкретики. Лише зазначив, що суттєві кроки у розвитку ВМС України та зокрема ЗСУ будуть тільки восени – після парламентських виборів.

      Як буде розвиватися Військово-морський флот? Ви знаєте значення слова "реформування"? Це і є зміни. Ми поки про них не говоримо, буде новий уряд – будемо піднімати це питання. Для цього потрібна велика праця та стратегія. Зараз нам потрібно час, щоб сформувати уряд,
      – відповів президент України.

      Зеленський в Одесі на святкування Дня ВМС: дивіться ексклюзивне відео

      Більше про те, як Зеленський поділився своїм баченням того, якими мають бути ВМС України – читайте тут

      А адмірал ВМС Ігор Воронченко запевнив, що є декілька етапів, в ході який будуть розвиватися ВМС:

      • Перший етап – це створення москітного флоту. Це потрібно зробити одразу, щоб мати інструмент для відбиття нападу. Для цього нам потрібні гроші та час, аби ми якомога швидше побудували такі кораблі.

      • Другий етап – це посилення його ракетними катерами.

      Відеокоментар Ігоря Воронченка:

      Яке призначення катерів ВМС України?

      Його пряме призначення – це висадження десанту у відповідних для цього умовах. Також він може виконувати певні завдання в морі. Звичайно, ми проведемо випробування катерів і проблеми, якщо вони будуть, ми усунемо. Відповідно, ми будемо виходити на міжнародний рівень. До того ж, є дуже багато плюсів таких катерів, зокрема це перші аналоги в Україні,
      – відповів командир малого броньованого десантного катера.

      Самі моряки даними катерами задоволені, адже ті дуже добре виконують свої завдання.

      Відеокоментар командира десантного катера:

       

      blog_ava
      360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив
      сьогодні
      12118
      Теги: Новини України Збройні сили України Володимир Зеленський Водний транспорт Новини політики Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      сьогодні , 12:00 Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      Світові Медіа 511
      Особняк у Грузії та будинок матері під Києвом: якою нерухомістю володіє Міхеїл Саакашвілі
      сьогодні , 11:04 Особняк у Грузії та будинок матері під Києвом: якою нерухомістю володіє Міхеїл Саакашвілі
      Альона Захарова 647
      День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті
      сьогодні , 11:01 День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті
      Євгенія Мазур 816
      360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив
      сьогодні , 10:10 360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив
      Дмитро Бобрицький 7 12117
      Чому Зеленському не можна зараз зустрічатися з Путіним
      сьогодні , 09:00 Чому Зеленському не можна зараз зустрічатися з Путіним
      Олексій Чибісов 2815
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук