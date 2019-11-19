16:50
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Як Україні стати багатою країною: порада Світового банку

      522 Читать новость на русском
      Провідний економіст Світового банку про те, як Україні стати багатою / socportal.info

      Економіка України має зростати на 4% впродовж 30 років, щоб стати успішною. Так вважають експерти Світового банку.

      Про можливості української економіки на пресконференції розповів провідний економіст та керівник програм Світового банку в Україні Фарук Кхан, пише Громадське.

      До теми: Українці можуть жити в чотири рази багатше

      Щоб Україна змогла вийти на рівень багатої країни та забезпечити кращі стандарти життя, їй треба рости у 4% не два квартали чи два роки, а десь 30 років,
      – зазначив Кхан.

      За його словами, наразі Україна не створила усіх необхідних умов для зростання економіки.

      Економіка України у першому півріччі 2019 року зросла на 3,6%, тому певні зрушення все ж є.

      За оцінкою Світового банку, у третьому кварталі швидкий ріст економіки України зафіксований завдяки:

      • рекордно високому врожаю,
      • зростанню сектору послуг
      • збільшенню перерахувань з-за кордону.

      При цьому приріст промислового виробництва та інвестицій залишилися на низькому рівні.

      Також Фарук Кхан додав, що перспективи економічного зростання залежать від реформ нового уряду. Зокрема, від успішного відкриття ринку землі.

      Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні?

      • Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше.
      • Міжнародний валютний фонд заклав зростання економіки України на 3%.
      • За даними Держбюджету на 2020 рік, українська економіка має зростати у 2020 році на 3,7% – 4,8%.
      Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      43369
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Світовий банк ВВП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
      сьогодні , 15:30 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
      Альона Захарова 460
      "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      сьогодні , 15:01 "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      Закарпатський Легіон 552
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      1078
      Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
      сьогодні , 14:31 Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
      Анастасія Можаровська 2164
      "Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"
      сьогодні , 13:00 "Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"
      Катерина Петренко 316
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук