Як Україні стати багатою країною: порада Світового банку

Економіка України має зростати на 4% впродовж 30 років, щоб стати успішною. Так вважають експерти Світового банку.

Про можливості української економіки на пресконференції розповів провідний економіст та керівник програм Світового банку в Україні Фарук Кхан, пише Громадське.

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Щоб Україна змогла вийти на рівень багатої країни та забезпечити кращі стандарти життя, їй треба рости у 4% не два квартали чи два роки, а десь 30 років,

– зазначив Кхан.

За його словами, наразі Україна не створила усіх необхідних умов для зростання економіки.

Економіка України у першому півріччі 2019 року зросла на 3,6%, тому певні зрушення все ж є.

За оцінкою Світового банку, у третьому кварталі швидкий ріст економіки України зафіксований завдяки:

рекордно високому врожаю,

зростанню сектору послуг

збільшенню перерахувань з-за кордону.

При цьому приріст промислового виробництва та інвестицій залишилися на низькому рівні.

Також Фарук Кхан додав, що перспективи економічного зростання залежать від реформ нового уряду. Зокрема, від успішного відкриття ринку землі.

Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні?