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      Як Україні стати енергонезалежною державою: відповідь міністра енергетики США

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      Міністр енергетики США Рік Перрі розповів, завдяки чому Україна може стати енергонезалежною
      Міністр енергетики США Рік Перрі розповів, завдяки чому Україна може стати енергонезалежною / AP

      Україна має величезний потенціал у сфері енергетики та спокійно може позбутися енергозалежності від Росії. Але для цього Києву, перш за все, необхідно проводити політику прозорості та вільних ринків, а одним із найефективніших інструментів для залучення іноземних інвестицій є Угоди про розподіл продукції між державою та інвесторами.

      Таку думку висловив міністр енергетики США Рік Перрі під час візиту до Києва, де зустрівся з вищим керівництвом України, передає УНІАН

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      "Ви повинні мати відкриті та прозорі тендери. Реалізація угод про розподіл продукції. Я не можу сказати вам, наскільки важливо це для майбутнього цієї країни. Отже, ці компанії знають, що коли вони приходять сюди, вони вступають в угоду, яка не є туманною. Вони вступають в угоди, які безперечно та чітко говорять: це те, що ми будемо робити, це те, що ви збираєтеся робити, ось вигода", – наголосив американський посадовець.

      За його словами, ці Угоди про розподіл продукції є настільки важливими для майбутнього розвитку ресурсів України. Як переконує він, вони заохочуватимуть приватний сектор приходити сюди, інвестувати, впроваджувати передові технології та ноу-хау, щоб допомогти Україні розвивати власні ресурси.

      На його переконання, Угоди про розподіл продукції одним є з найефективніших інструментів для залучення інвесторів, оскільки вони надають інвесторам найбільші гарантії з боку держави.

      Це історичний час для України, країни, яка має величезний потенціал у сфері енергетики. Уряд Сполучених Штатів і приватний сектор США готові бути партнерами та співпрацювати з Україною для підвищення її енергетичної безпеки. Я бачу неймовірно яскраве майбутнє в цій країні,
      – заявив міністр енергетики США.

      Водночас він додав, що такі типи підходів спонукають США ділитися енергією, енергетичним ноу-хау так, щоб країна могла процвітати.

      "Тепер настав час діяти відповідно до політики, яка дозволить вам вийти з тіні Москви", – підсумував Перрі.

      До слова, нещодавно "Миколаївобленерго" отримало першу ліцензію з розподілу електричної енергії в Україні за скороченою процедурою.

      Теги: Новини США Енергетика Україна – Росія Новини України
      Джерело: 24 Канал
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