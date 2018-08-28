Як Україні треба боротися з Росією в Азовському морі: військовий експерт озвучив методи

На сьогодні Україна не спроможна боротися з Росією в Азовському і Чорному морях у форматі симетричної військової протидії. Відтак, Українська держава повинна використовувати варіанти від міжнародного тиску до асиметричних дій.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" озвучив військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Експерт переконаний, що питання знищення морських цілей противника Україні треба вирішувати наявністю протикорабельних комплексів, які можуть спокійно пересуватися береговою лінією за рахунок єдиного радіолокаційного поля, яке контролює Чорне та Азовське моря.

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За умови наявності достатньої кількості мобільних протикорабельних комплексів можна абсолютно убезпечити наше узбережжя від наближення морських сил противника і повністю зірвати будь-які десантні операції. Це одна з версій, яку може використовувати українська сторона для побудови асиметричної системи оборони,

– пояснив Згурець.

Водночас він зазначив, що Україна наразі не має можливості швидко збудувати новий потужний флот.

"Стратегія зараз полягатиме в тому, що ми отримаємо певну кількість кораблів від США. Мовиться про кораблі типу Island, що справді істотно прискорить темпи посилення наших Військово-Морських Сил, але цього буде мало", – запевнив військовий експерт.

Він також висловив думку, що в межах роботи із захисту інтересів у Чорному та Азовському морях Україна повинна, з одного боку, вдаватися до дипломатичних і міжнародних засобів тиску на Росію, або є використовувати жорсткіші заходи в межах Сил спеціальних операцій, щоб відбити бажання росіян так діяти.

"Це досить ризиковано, і будь-які дії потрібно оцінювати через призму ефективності, вартості і подальших наслідків. Поки що відстоювати свої інтереси в Азовському і Чорному морях справді складно", – резюмував Згурець.

Нагадаємо, за останні місяці спецслужби Росії затримали більше 150 іноземних суден, що прямували до українських портів в Азовському морі.