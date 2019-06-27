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      Як Україні використати повернення Росії в ПАРЄ на свою користь: відповідь експерта

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      Як Україні використати повернення Росії в ПАРЄ на свою користь
      Як Україні використати повернення Росії в ПАРЄ на свою користь / Ілюстрація 24 каналу

      Парламентська асамблея Ради Європи 25 червня ухвалила резолюцію, яка поновлює повноваження Росії в складі організації. Проте, за словами експертів, Україні не варто опускати руки – вона може використати це рішення на свою користь.

      Таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина у прямому ефірі 24 каналу.

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      Експерт наголосив, що українські депутати можуть взяти документи зі списком претензій: наприклад, про масові репресії проти кримських татар чи страшні ситуації на Донбасі, і цим змусити Росію відповідати.

      В цей момент можна РФ поставити на місце. Тобто використати ПАРЄ як майданчик, щоб показати всім, що Росія робить. До речі, під час тиску України на РФ всі ті, хто виступав за повернення Росії, будуть з задоволенням допомагати нам. Цією ситуацію потрібно користуватися, а не підняти руки і піти,
      – заявив Яковина.

      Якою була реакція української делегації на повернення Росії в ПАРЄ? Після прийняття такого рішення Україна вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи через ухвалення резолюції, яка повертає туди Росію. Всі члени української делегації покинули залу засідань.

      "Зараз з нової Ради потрібно буде набрати спеціалістів, які будуть активно тиснути на Росію всередині ПАРЄ. І якщо це буде робитися часто і ефективно, РФ сама звідти втече", – додав Яковина.

      blog_ava
      ПАРЄ поновила права Росії без жодних санкцій і у повному обсязі
      26 червня
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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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