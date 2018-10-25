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      Як українка Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби: весь шлях до золота

      197 Читать новость на русском
      Алла Черкасова
      Алла Черкасова

      Українська спортсменка Алла Черкасова виграла золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби у Будапешті.

      Бронзовий призер чемпіонату світу-2010 зуміла піднятися на вершину п'єдесталу, після перемоги в фіналі над француженкою Кумб Селен Фанта Ларрок з рахунком 15:10.

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      Пропонуємо вашій увазі весь шлях української спортсменки до золота чемпіонату світу з вільної боротьби:

      1/8 фіналу з Марією Мамащук (Білорусь) – 10:0


      1/4 фіналу з Вікторією Іванової-Бобєвой (Болгарія) – 4:0


      1/2 фіналу з Фен Чжоу (Китай) – 12:8


      Фінал з Кумб Селен Фанта Ларрок (Франція) – 15:10

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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