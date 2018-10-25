Як українка Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби: весь шлях до золота
Українська спортсменка Алла Черкасова виграла золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби у Будапешті.
Бронзовий призер чемпіонату світу-2010 зуміла піднятися на вершину п'єдесталу, після перемоги в фіналі над француженкою Кумб Селен Фанта Ларрок з рахунком 15:10.
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Пропонуємо вашій увазі весь шлях української спортсменки до золота чемпіонату світу з вільної боротьби:
1/8 фіналу з Марією Мамащук (Білорусь) – 10:0
1/4 фіналу з Вікторією Іванової-Бобєвой (Болгарія) – 4:0
1/2 фіналу з Фен Чжоу (Китай) – 12:8
Фінал з Кумб Селен Фанта Ларрок (Франція) – 15:10
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Джерело: 24 Канал
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