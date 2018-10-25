Як українка Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби: весь шлях до золота

Українська спортсменка Алла Черкасова виграла золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби у Будапешті.

Бронзовий призер чемпіонату світу-2010 зуміла піднятися на вершину п'єдесталу, після перемоги в фіналі над француженкою Кумб Селен Фанта Ларрок з рахунком 15:10.

Читайте також: Ломаченко провів відкрите тренування перед першим об'єднавчим боєм в кар'єрі: фото та відео

Пропонуємо вашій увазі весь шлях української спортсменки до золота чемпіонату світу з вільної боротьби:

1/8 фіналу з Марією Мамащук (Білорусь) – 10:0



1/4 фіналу з Вікторією Іванової-Бобєвой (Болгарія) – 4:0



1/2 фіналу з Фен Чжоу (Китай) – 12:8



Фінал з Кумб Селен Фанта Ларрок (Франція) – 15:10

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24