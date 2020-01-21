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      Чи повинні політики говорити українською мовою: результати опитування

      686 Читать новость на русском
      80% українців певні, що політики повинні говорити українською / ua.depositphotos.com

      Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва провів дослідження, яке показало, що 81% українців вважає мову невід'ємним атрибутом незалежності. Так само більшість українців переконані, що саме українською мають виступати політики та писати вітчизняні ЗМІ.

      Найчастіше мову вважають важливим атрибутом незалежності мешканці Західної України, зазначається у дослідженні Демократичних ініціатив.

      Цікаво: Скільки українців за надання російській мові статусу другої державної: нові дані

      Чи вважають українці одним з атрибутів незалежності українську мову

      • Захід:
        безумовно так – 85%, скоріше так – 11%, скоріше ні – 2%, точно ні – 1%, важко відповісти – 1%;
      • Центр:
        безумовно так – 55%, скоріше так – 32%, скоріше ні – 7%, точно ні – 3%, важко відповісти – 3%;
      • Південь:
        безумовно так – 39%, скоріше так – 32%, скоріше ні – 17%, точно ні – 4%, важко відповісти – 8%;
      • Схід:
        безумовно так – 34%, скоріше так – 29%, скоріше ні – 16%, точно ні – 15%, важко відповісти – 5%;
      • загалом по Україні:
        безумовно так – 55%, скоріше так – 26%, скоріше ні – 10%, точно ні – 6%, важко відповісти – 4%.

      чи є мова важливим атрибутом незалежності
      Чи вважають українці мову важливим атрибутом незалежності

      Крім того, понад 80% українців переконані, що політики та чиновники повинні спілкуватися державною мовою. Ще понад 78% громадян переконані, що в українських ЗМІ щонайменше 50% наповнення має бути українською.

      До слова: В Україні зросли протестні настрої: скільки людей і за що готові мітингувати

      Чи повинні політики спілкуватися українською мовою

      • Захід:
        безумовно так – 83,4%, скоріше так – 12%, скоріше ні – 3,1%, точно ні – 0,5%, важко відповісти – 1%;
      • Центр:
        безумовно так – 58,8%, скоріше так – 26,8%, скоріше ні – 7,8%, точно ні – 2,5%, важко відповісти – 4,1%;
      • Південь:
        безумовно так – 36,8%, скоріше так – 33,9%, скоріше ні – 17,2%, точно ні – 3,4%, важко відповісти – 8,7%;
      • Схід:
        безумовно так – 36,9%, скоріше так – 27,4%, скоріше ні – 15,8%, точно ні – 13%, важко відповісти – 6,9%;
      • загалом по Україні:
        безумовно так – 56,2%, скоріше так – 24,3%, скоріше ні – 9,9%, точно ні – 4,9%, важко відповісти – 4,7%.

      чи повинні політики говорити українською, дослідження
      Чи повинні політики спілкуватися державною мовою

      Чи повинні українські ЗМІ робити щонайменше 50% своїх матеріалів українською

      • безумовно так – 52,7%;
      • скоріше так – 25,9%;
      • скоріше ні – 9,7%;
      • точно ні – 5%;
      • важко відповісти – 6,7%.

      чи повинні ЗМІ писати і говорити українською
      Чи повинні ЗМІ робити свої матеріали українською мовою

      Опитування проведене протягом 13-18 грудня 2019 року у всіх регіонах України, крім окупованих частини Донбасу і Криму. Опитано 2017 респондентів віком від 17 років, а похибка не перевищує 2,3%.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження дослідження ЗМІ Українська мова мовне питання
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