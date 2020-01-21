Чи повинні політики говорити українською мовою: результати опитування

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва провів дослідження, яке показало, що 81% українців вважає мову невід'ємним атрибутом незалежності. Так само більшість українців переконані, що саме українською мають виступати політики та писати вітчизняні ЗМІ.

Найчастіше мову вважають важливим атрибутом незалежності мешканці Західної України, зазначається у дослідженні Демократичних ініціатив.

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Чи вважають українці одним з атрибутів незалежності українську мову

Захід:

безумовно так – 85%, скоріше так – 11%, скоріше ні – 2%, точно ні – 1%, важко відповісти – 1%;

безумовно так – 85%, скоріше так – 11%, скоріше ні – 2%, точно ні – 1%, важко відповісти – 1%; Центр:

безумовно так – 55%, скоріше так – 32%, скоріше ні – 7%, точно ні – 3%, важко відповісти – 3%;

безумовно так – 55%, скоріше так – 32%, скоріше ні – 7%, точно ні – 3%, важко відповісти – 3%; Південь:

безумовно так – 39%, скоріше так – 32%, скоріше ні – 17%, точно ні – 4%, важко відповісти – 8%;

безумовно так – 39%, скоріше так – 32%, скоріше ні – 17%, точно ні – 4%, важко відповісти – 8%; Схід:

безумовно так – 34%, скоріше так – 29%, скоріше ні – 16%, точно ні – 15%, важко відповісти – 5%;

безумовно так – 34%, скоріше так – 29%, скоріше ні – 16%, точно ні – 15%, важко відповісти – 5%; загалом по Україні:

безумовно так – 55%, скоріше так – 26%, скоріше ні – 10%, точно ні – 6%, важко відповісти – 4%.



Чи вважають українці мову важливим атрибутом незалежності

Крім того, понад 80% українців переконані, що політики та чиновники повинні спілкуватися державною мовою. Ще понад 78% громадян переконані, що в українських ЗМІ щонайменше 50% наповнення має бути українською.

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Чи повинні політики спілкуватися українською мовою

Захід:

безумовно так – 83,4%, скоріше так – 12%, скоріше ні – 3,1%, точно ні – 0,5%, важко відповісти – 1%;

безумовно так – 83,4%, скоріше так – 12%, скоріше ні – 3,1%, точно ні – 0,5%, важко відповісти – 1%; Центр:

безумовно так – 58,8%, скоріше так – 26,8%, скоріше ні – 7,8%, точно ні – 2,5%, важко відповісти – 4,1%;

безумовно так – 58,8%, скоріше так – 26,8%, скоріше ні – 7,8%, точно ні – 2,5%, важко відповісти – 4,1%; Південь:

безумовно так – 36,8%, скоріше так – 33,9%, скоріше ні – 17,2%, точно ні – 3,4%, важко відповісти – 8,7%;

безумовно так – 36,8%, скоріше так – 33,9%, скоріше ні – 17,2%, точно ні – 3,4%, важко відповісти – 8,7%; Схід:

безумовно так – 36,9%, скоріше так – 27,4%, скоріше ні – 15,8%, точно ні – 13%, важко відповісти – 6,9%;

безумовно так – 36,9%, скоріше так – 27,4%, скоріше ні – 15,8%, точно ні – 13%, важко відповісти – 6,9%; загалом по Україні:

безумовно так – 56,2%, скоріше так – 24,3%, скоріше ні – 9,9%, точно ні – 4,9%, важко відповісти – 4,7%.



Чи повинні політики спілкуватися державною мовою

Чи повинні українські ЗМІ робити щонайменше 50% своїх матеріалів українською

безумовно так – 52,7%;

скоріше так – 25,9%;

скоріше ні – 9,7%;

точно ні – 5%;

важко відповісти – 6,7%.



Чи повинні ЗМІ робити свої матеріали українською мовою

Опитування проведене протягом 13-18 грудня 2019 року у всіх регіонах України, крім окупованих частини Донбасу і Криму. Опитано 2017 респондентів віком від 17 років, а похибка не перевищує 2,3%.