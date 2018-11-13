01:35
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Як українська збірна готується до матчів проти Словаччини і Туреччини

      48 Читать новость на русском

      Збірна України провела перше тренування в межах підготовки до матчів проти Словаччини та Туреччини. І на заключний збір у цьому році Андрій Шевченко викликав багато молодих гравців.

      Відтак у фінальному матчі Ліги Націй, який для жовто-синіх не має турнірного значення, та в спарингу проти команди Мірчі Луческу тренерський штаб має можливість перевірити на готовність найближчий резерв.

      Читайте також:  Як новачки збірної України співали "Червону руту" на посвяті: відео

      "Звісно, ці два матчі дуже важливі. Ми формували склад з акцентом на молодих футболістах. У кожному з них ми бачимо перспективу. Комусь з них ми зробили аванс, але нам цікаво подивитись їхні здібності", – прокоментував головний тренер збірної України Андрій Шевченко. 

      Та попри загалом формальний статус заключних поєдинків у цьому році, футболісти збірної серйозно підходять до них. Завдяки хорошій атмосфері та чудовій грі збірна України не програє вже більше року. Востаннє жовто-сині капітулювали в жовтні 2017-го в грі з Хорватією. А безпрограшна серія налічує 9 матчів.

      Здобути позитивний результат українці спробують вже 16 листопада. Саме тоді наша збірна в гостях зустрінеться із Словаччиною. Товариський же поєдинок проти Туреччини відбудеться 20 листопада.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      13 листопада , 23:00 Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      Олена Булан 438
      Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборів
      13 листопада , 22:13 Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборів
      2146
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 листопада , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 140
      Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      13 листопада , 21:01 Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      Інна Жолобович 839
      Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      13 листопада , 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      2281
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Новак Джоковіч розпочне сезон 29 грудня в ОАЕ
       21 листопада 2012 , 14:35
      Ярмоленко: Треба виходити на чемпіонат світу
       16 жовтня 2013 , 09:38
      Луческу - новий наставник "Галатасарая"?
       11 червня 2014 , 20:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук