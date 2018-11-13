Як українська збірна готується до матчів проти Словаччини і Туреччини

Збірна України провела перше тренування в межах підготовки до матчів проти Словаччини та Туреччини. І на заключний збір у цьому році Андрій Шевченко викликав багато молодих гравців.

Відтак у фінальному матчі Ліги Націй, який для жовто-синіх не має турнірного значення, та в спарингу проти команди Мірчі Луческу тренерський штаб має можливість перевірити на готовність найближчий резерв.

Читайте також: Як новачки збірної України співали "Червону руту" на посвяті: відео

"Звісно, ці два матчі дуже важливі. Ми формували склад з акцентом на молодих футболістах. У кожному з них ми бачимо перспективу. Комусь з них ми зробили аванс, але нам цікаво подивитись їхні здібності", – прокоментував головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Та попри загалом формальний статус заключних поєдинків у цьому році, футболісти збірної серйозно підходять до них. Завдяки хорошій атмосфері та чудовій грі збірна України не програє вже більше року. Востаннє жовто-сині капітулювали в жовтні 2017-го в грі з Хорватією. А безпрограшна серія налічує 9 матчів.

Здобути позитивний результат українці спробують вже 16 листопада. Саме тоді наша збірна в гостях зустрінеться із Словаччиною. Товариський же поєдинок проти Туреччини відбудеться 20 листопада.