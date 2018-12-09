Як українські ЗМІ врятували корупціонера від в'язниці

Соратника Петра Порошенка та Арсенія Яценюка, колишнього нардепа Миколу Мартиненка звинувачують у численних корупційних махінаціях. Зокрема, із постачанням урану державному підприємству, а також в отриманні хабара від іноземної компанії в обмін на велике замовлення від "Енергоатому". Мартиненко вдається до абсурдних кроків, аби не сісти у тюрму за корупцію.

Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".

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Він зазначив, що Микола Мартиненко належить до групи акціонерів "Народного фронту". Ця партія базується в його офісах та живе на його кошти, які за які, за свідченням детективів НАБУ, аж ніякі не його, а виведені з державних підприємств.

Колишній нардеп також є партнером Петра Порошенка у проектах нерухомості в Києві. Політики ще після Помаранчевої революції у 2004 році викупили цей об'єкт у регіонала Сергія Льовочкіна для подальшої забудови прямо на історичних пагорбах Києва,

– сказав журналіст.

Лещенко повідомив, що соратнику Яценюка і Порошенка інкримінують два епізоди шахрайства. Перший – це отримання понад шести мільйонів доларів відкату від чеської компанії на швейцарський рахунок в обмін на велике замовлення від державного підприємства "Енергоатом".



Сергій Лещенко

"Понад 600 сторінок доказів злодіянь Мартиненка було передано до НАБУ на закодованій швейцарською стороною флешці. Розуміючи, що проти таких доказів неможливо чинити опір, Мартиненко вирішив почати дискредитацію всієї документальної бази", – наголосив Сергій.

Він сказав, що підігруючи сценарію корупціонера, десятки інтернет-видань опублікували "новину", покликану допомогти Мартиненко вийти сухим з води. Цими виданнями були Цензор, Гордон, Еспрессо, 112, Газета.ua, Апостроф, Главком, Ipress, Golos.ua, Деловая столица, РБК, Антикор, Фраза.



Екс-нардеп Микола Мартиненко

Лещенко зазначив, що журналісти писали про те, що нібито панамська офшорна компанія, на яку Мартиненко отримував відкати, насправді належить не Мартиненку, а детективу НАБУ. Мета цього вчинку – багатоходова. Перший крок: підірвати довіру суспільства до доказів у справі. Другий – руками продажних судів вилучити швейцарські файли з доказової бази, а третій – розвалити справу Мартиненка в суді, прибравши частину ключових доказів.

Та замість цього він за допомогою адвокатів вдався до безпрецедентного кроку: підробив банківський документ зі Швейцарії, який підтверджував, що рахунок офшорної компанії, на який надходили відкати, належав йому. Також він відчайдушно прагне довести, що передані зі Швейцарії документи можуть бути підробленими,

– сказав автор відеоблогу.

Лещенко додав, що "без покарання реальних корупціонерів ми ніколи не побудуємо чесної країни, бо кожна наступна влада буде безбожно красти, знаючи, що за це нічого не буде".

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 8 грудня 2018 року