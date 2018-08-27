Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою

Українські IT-фахівці затребувані в багатьох країнах і активно співпрацюють на умовах аутсорсу. Але у світі з'явилася нова модель взаємодії між розробниками і замовниками, яка дозволить українським фахівцям заробляти більше.

Енді Тріба – екс-директор зі стратегії корпорації Intel. У 2011-2012 роках був радником Білого дому США в раді Обами з питань працевлаштування, відповідав за розробку стратегії підвищення кількості інженерів всередині країни. Нині – засновник і СЕО компанії Crossover, що працює над "хмарним" принципом в організації праці. Також – засновник і СЕО фонду приватних інвестицій Think3.

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Яким Енді Тріба бачить майбутнє ринку праці, наскільки успішними є і можуть бути українські IT-фахівці і чому потрібно вчитися, щоб бути затребуваним на цьому ринку – він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Чому аутсорсинг – "неправильна" модель бізнесу

Багато розробників сьогодні задіяні в аутсорсингу. Ми в Crossover віримо, що це в корені неправильна модель. Завдання аутсорсингу – найняти людину, розробника, за мінімальні гроші, з клієнта-замовника взяти якомога більше грошей, і якомога на довше розтягнути процес у часі. Клієнт не знає, скільки реально отримає за роботу розробник, який точно так само не знає, скільки насправді отримає за його роботу підрядник. Наша модель повністю протилежна цій системі.

Енді Тріба вважає аутсорсинг неправильною моделлю роботи

Що таке "хмарна" робота

Це модель організації роботи. Це дистанційна робота, коли не важливо, де знаходиться людина, важливо тільки те, який внесок вона робить для бізнесу, які навички має. Але це – повна занятість 40 годин на тиждень з щотижневої виплатою заробітку. Відміна від аутсорсингу в наступному. Розробник, маючи певний рівень компетенції, наприклад, заробляє 100 тисяч доларів в рік. Наймаючи його, замовник сплачує 110 тисяч. Всі про це знають. І більшу частину грошей отримує фахівець, який виконав роботу. А компанія-посередник при цьому забезпечує необхідний замовнику рівень виконавця. І цей розробник також має свій рівень репутації і може розвиватися, і підніматися кар'єрними сходами, він не знеособлений, як в аутсорсингу.

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Кожен співробітник Crossover – це індивідуальний "вкладник" в розвиток компанії, за що йому компанія дякує певним розміром компенсації. З компаніями Crossover не співпрацює. Якщо український співробітник, розробник, зареєстрований як фізособа-підприємець, Crossover не проти з ним співпрацювати. При цьому немає принципової різниці, як співробітник буде платити податки в своїй країні – як ФОП або фізична особа. Однак Crossover зацікавлений, щоб співробітники були чесні перед своєю державою і не приховували прибутки.

Українські IT-фахівці в Crossover

До 2017 у нас було близько 65 розробників, що активно працювали. З початку цього року їх вже 90. Всього на платформі пройшли тестування близько 400 українських фахівців. Щотижня 40-50 осіб реєструються і проходять тестування.

Порівняно з іншими країнами в Україні в 2 рази більше фахівців високого рівня. Вона входить у десятку перших зі 130 країн, які є в компанії Crossover, за кількістю людей. В Україні вже 3 людини, що займають позицію VP Engineering та отримують заробітну плату 200 тисяч доларів на рік – 16 тисяч в місяць. А всього таких позицій у компанії близько 70 осіб.

У найближчі кілька років не бачу причин, чому український підрозділ компанії Crossover не може зрости до 1000 чоловік. Розглядаємо також можливість наймати в Україні не тільки розробників, але і безпосередніх керівників та керівників цих керівників – із заробітною платою 800 тисяч доларів в рік (65 тисяч в місяць).

Щотижня від 7 до 10 тисяч осіб подають свої заявки на роботу в Crossover. З них відбирають не більш 1%, 70-100 чоловік. За кількістю аплікантів серед лідерів Індія і Бразилія, але за якісним показником однією з кращих є Україна. У нас менше людей подаються, але більше процентне співвідношення тих, кого відбирають. При відборі також важливий рівень знання англійської та комунікації. Українські розробники, власне, дають цінний відгук, що дозволяє розкрити проблеми, які можуть виникнути в продукті.

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Як і чому вчитися, щоб стати затребуваним фахівцем

Перше, з чим потрібно визначитися – напрямок майбутньої професії дитини. Сьогодні є професії та робочі місця, яких 15 років тому не було. За 15 років з'являться нові професії та спеціальності, яких немає зараз. І наші діти на них будуть працювати. Але тенденція, яка є, і вона залишиться – все висококваліфіковані робочі місця йдуть в хмару. Потрібно це розуміти, бути готовим.

Що найголовніше – має бути філософія зростання. Професія буде змінюватися, будуть з'являтися нові інструменти, можливості, обов'язки. Треба мати звичку вчитися і навчатися, здобувати нові навички, в будь-якому середовищі та професії. Потрібно залишатися "на вістрі" технічного прогресу, тому що програмне забезпечення в майбутньому буде тільки вдосконалюватися.

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Технології проти людей – хто буде працювати

Люди завжди боялися розвитку технологій. Коли з'явилося книгодрукування, книгописці і літописці залишилися без роботи, їх професія стала непотрібною. Але стала розвиватися освіта, читання. Більше того, з'явилися нові робочі місця, які вимагали створення і підтримки друкованих верстатів і так далі.

Зараз буде така ж історія. На місце тих робіт, які будуть автоматизовані і роботизовані, прийде маса інших робочих місць, які ми собі не можемо уявити. Впевнений, що буде тільки краще.

Проблема незатребуваних фахівців

Держава не може і не повинна вирішувати, яких юристів або економістів потрібно працевлаштувати. Це можна вирішити програмами перекваліфікації таких людей. Варто підтримувати компанії, які працевлаштовують людей. І варто дати ринку робити свою справу. Люди не дурні – вони йдуть туди, де є гроші. Тому варто сприяти тому, щоб "струмки" робочої сили перетікали туди, куди потрібно. Але не домагатися цього якими б то не було обмеженнями.

Перенасичення світового ринку праці програмістами

На глобальному рівні його немає. На аутсорсингу – можливо, так. Але при хмарній моделі співпраці є необмежена потреба в таких фахівцях. Ця модель цікава і наймачеві, і розробникові.

Енді Тріба впевнений, що технології будуть розвиватися і робити світ кращим

Українські айтішники "в тіні" – як боротися і чи треба

Питання в створенні сприятливих умов для сплати податків. Модель з фізособою-підприємцем – досить хороша, що дозволяє платити досить невеликий податок. Ця модель може сприяти виведенню бізнесу з тіні.

Спеціалізація чи широкопрофільний фахівець?

Все залежить від умов. Якщо людина є розробником, заточеним під щось конкретне, – тут потрібен специфічний навик. Наприклад – розробка під Android. А є позиції з більш широким спектром, наприклад, VP Engineering, що передбачає як технічні навички, так і менеджерські, лідерські, що дозволяють вести команду до певної мети. Згадуючи наше тестування – ми вибираємо 1% кращих з тих, хто подає заявку. Це означає, що вони повинні вміти трошки більше, ніж решта 99%.

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