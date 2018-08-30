Як українські оборонці тренуються захищати чорноморське узбережжя: оприлюднені яскраві фото

Триває спільне командно-штабне навчання Командування Військово-Морських Сил ЗСУ з силами оборони і безпеки "Шторм 18", який включає в себе управління військами в ході ведення оборони чорноморського узбережжя.

Про це інформує прес-центр ВМС ЗСУ.

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Корабельні та катерні тактичні групи Військово-Морських Сил України виконали бойові стрільби по морських, повітряних і берегових цілях, провели мінно-загороджувальні та пошуково-рятувальні дії, охорону та оборону пунктів базування. Українські морські піхотинці здійснили висадку морського тактичного десанту, провели протидесантні дії у визначених районах,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задіяна у навчанні від українських ВМС та інших видів ЗС України авіація окрім підтримки підрозділів здійснювала повітряну розвідку, польоти на пошук та знищення об’єктів, відбивала удари засобів повітряного нападу противника.

Підрозділи інших військових формувань під час тренування забезпечили посилення ділянок державного кордону, охорону автомобільних мостів та виконали інші завдання.