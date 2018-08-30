08:27
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як українські оборонці тренуються захищати чорноморське узбережжя: оприлюднені яскраві фото

15
Військові провели видовищні тренування на морі
Військові провели видовищні тренування на морі / прес-служба ВМС ЗСУ

Триває спільне командно-штабне навчання Командування Військово-Морських Сил ЗСУ з силами оборони і безпеки "Шторм 18", який включає в себе управління військами в ході ведення оборони чорноморського узбережжя.

Про це інформує прес-центр ВМС ЗСУ.

Читайте також: Окупанти на Донбасі не дотримуються умов "шкільного" перемир'я, – штаб ООС

Корабельні та катерні тактичні групи Військово-Морських Сил України виконали бойові стрільби по морських, повітряних і берегових цілях, провели мінно-загороджувальні та пошуково-рятувальні дії, охорону та оборону пунктів базування. Українські морські піхотинці здійснили висадку морського тактичного десанту, провели протидесантні дії у визначених районах,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задіяна у навчанні від українських ВМС та інших видів ЗС України авіація окрім підтримки підрозділів здійснювала повітряну розвідку, польоти на пошук та знищення об’єктів, відбивала удари засобів повітряного нападу противника.

Підрозділи інших військових формувань під час тренування забезпечили посилення ділянок державного кордону, охорону автомобільних мостів та виконали інші завдання.

 

Теги: авіація Збройні Сили України Водний транспорт Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 серпня, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 серпня, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
29 серпня, 21:00 Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
Віталій Дейнега
"Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
29 серпня, 20:01 "Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 серпня, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Агітація в стилі фентезі, або "Гра престолів" напередодні виборів
 18 жовтня 2015 , 14:47 1
Суддя визнав свою результативну помилку в матчі сенсації Бундесліги проти команди Коноплянки
 4 грудня 2016 , 13:57
Динамо та Шахтар цікавляться бразильцем
 6 липня , 11:12
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук