Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ

Українські олігархи витягують гроші з української економіки та зберігають їх на Заході, аби насолоджуватися життям у найкращих європейських столицях. Також оплачують найбільш екзотичні примхи, як от участь в інавгурації американського президента.

У Америці спалахнув новий скандал, пов'язаний з Полом Манафортом.

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Американське слідство встановило, що астрономічні за розмірами суми на секретні рахунки Манафорта переводили зі Кіпру українські діячі, що багато років суміщають владу та бізнес. Це Рінат Ахметов, Андрій Клюєв, Борис Колесніков, Сергій Тігіпко та Сергій Льовочкін.

Усі вони на той час працювали державними службовцями, коли були депутатами, міністрами або главами адміністрації президента. А, відповідно, закон України забороняє таким посадовцям займатися бізнесом та управляти офшорними рахунками. Щоправда, до жодних наслідків викриття цих олігархів американською владою не призвело. Як, власне, до цього не створювали їм проблем і чисельні журналістські розслідування в Україні.

Такий саботаж в Україні дуже контрастно вирізняється на фоні американського слідства по Манафорту, де судовий процес зайняв лише три тижні, а вирок присяжних був суворий без поблажок через статус підсудного, який входив у найближче оточення Трампа.

Але в Америці на цьому неприємності не завершуються. Один з американських політтехнологів із орбіти Манафорта Сем Паттен визнав свою провину за наслідками розслідування, проведеного спеціальним прокурором Бобом Мюллером. Той встановив, що консультант продав квитки на інавгурацію Дональда Трампа за 50 тисяч доларів українським політикам.

У американській газеті The New York Times названо прізвище одного з них – Сергій Льовочкін. Гроші було заплачено через банківський рахунок на Кіпрі. Порушення закону полягало в тому, що в США іноземцям не дозволяється вносити гроші в організацію, яка проводить президентські інавгурації.



Сергій Льовочкін

Сем Паттен навмисне приховував документи, які могли б виявити іноземну купівлю квитків. Також він не реєструвався як лобіст. Але так само і Льовочкін не показав видатки на придбання квитка на інавгурацію в своїх звітах до агентства запобігання корупції, що є порушенням закону, але, на відміну від американської прокуратури, в української немає до цього справи.

Цікаво, що туди ж до Америки на інавгурацію літав ще один одіозний політик – екс-голова фіскальної служби Роман Насіров.



Роман Насіров

Загалом це бажання українських олігархів та політиків потрапити на інавгурацію Трампа, так само як на молитовний сніданок, аби опинитися на відстані кількох сотень метрів та в компанії десятків тисяч гостей, не маючи навіть теоретичної можливості підступитися до американського президента – це все виказує комплекси меншовартості керівних псевдоеліт, що змагаються у створенні ілюзій наближеності до американської влади.

Це поведінка, характерна для країн третього світу. Вони виводять гроші з України та будуть свої персональні райські куточки за кордоном. При чому іноземні держави часто не переймаються походженням грошей, якщо рідна для них Україна не бачить проблем з втратою мільярдів із власної економіки, то чому це повинно обходити ту ж Британію, де ці гроші осідають.

Англійська столиця стала улюбленим місцем для життя українських олігархів та їхніх родин як, наприклад, Ріната Ахметова. Утримання його лондонської квартири за 250 мільйонів доларів здійснюється коштом усіх українців, що збагачують олігарха та його партнера з Банкової за формулою "Роттердам+".

Цього року, коли Британія не видала візу російському олігарху Роману Абрамовичу, стали відомим подробиці того, як офіційний Лондон толерує переїзд до себе мільярдерів. Місцева преса оприлюднила неафішовані правила, за якими українські та російські олігархи отримують легальний статус у Лондоні.



Роман Абрамович

Так, щоб отримати британську візу для проживання, олігарх повинен інвестувати 2 мільйони фунтів в британську економіку. Міністерство внутрішніх справ Британії стало настільки лояльних олігархів з України та Росії, що одне з російських агентств з консультацій в питаннях імміграції, яке базується в Лондоні, гордо рекламують сервіс, в рамках якого "співробітники МВС прийдуть у ваш офіс взяти печатки пальців і фотографію".

А реальність ще більш вражає – заплативши 10 тисяч 500 фунтів за так званий пакет "супер преміум сервіс" співробітник британського Міністерства внутрішніх справ не тільки прийде на домашню адресу або в офіс, але також обіцяє прийняти рішення продовж 24 годин.

Перевозячи родини до Європи, купуючи собі право на проживання у Лондоні інвестиціями в британську економіку, підкупляючи лобістів, аби потрапити на інавгурацію американських президентів – це використання України виключно як кормової бази для керівних корупціонерів. Їх усунення від державних потоків та процесів ухвалення рішення – це питання виживання нашої держави.

Інакше Україну чекатиме латиноамериканський сценарій безкінечних економічних криз та військових переворотів.