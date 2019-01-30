Як українські політики піарились на відомому форумі в Давосі

Про кандидатів на посаду Президента України в Давосі та подолання корупції в Україні – у програмі "Що це було" розповів експерт з довготермінових стратегій та член Несторівської групи Євген Глібовицький.

Українці в Давосі

– В Давосі кандидати в Президенти України виглядали цікаво. Для Петра Порошенка – це звична роль, тобто він не перший раз виступав перед такою аудиторією англійською мовою. Було видно, що людина у своїй тарілці. Для нього це був звичний виступ. Він артикулював власне ті позиції, які для нього важливі.

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– У виступі Порошенка був натяк й на Тимошенко, яка сиділа у залі. Він сказав, якщо в Україну прийде хтось на кшталт президента Венесуели Ніколаса Мадуро, то нас чекає така ж економічна катастрофа. Однак, за словами Глібовицького, цей натяк на опонента він зробив так само як і інші лідери держав.

– Щодо Юлії Тимошенко, то вона мала дуже цікавий виступ. В мене, як слухача, було запитання, чи вона буде говорити на західну публіку щось таке, що суперечить внутрішньоукраїнським позиціям. На мою думку, такого не було. Тобто Тимошенко була цілісною як і Порошенко. Анатолій Гриценко говорив хорошою англійською мовою. Він досить чітко показував свої звичні позиції. Загалом кожен кандидат відповідав своїй політиці та своєму образу.

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Можна зробити висновок, що нині вже не є культурним шоком вихід політика на міжнародну арену. Іншими словами, в 90-х роках були ситуації, коли часом хотілось за голову вхопитись, це був жах, перекладачі червоніли. Цьогоріч все достойно, все добре.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

Корупція в Україні

– Подолання корупції – це не тільки подолання корупціонерів. Це зміна системи врядування, зміна свідомості виборців, зміна свідомості споживача. А ми фокусуємося на переслідуванні корупціонерів. Це – найгірше, що ми можемо робити. Таким чином ми перетворюємо боротьбу з корупцією на різновид політичної розваги. У результаті цього консервується система, і в системі стає менше довіри.

Корупціонерів, звісно, є за що критикувати й переслідувати, але первинним повинно бути виявлення й усунення причин.

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