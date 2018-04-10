Як українські політики використали Великдень для агітації: дані КВУ

На Великдень українські політичні партії та депутати вдалися до підкупу виборців. Так, 3 партії і більше 20 депутатів масово роздавали паски.

Про це у Facebook повідомляє голова ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель.

"Під час великодніх свят три парламентські партії і більше 20 депутатів-мажоритарників організували масову роздачу святкових кошиків та пасок і провели інформаційні кампанії про свою "благодійність", – мовиться у дописі Кошеля.

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Так, низка обласних організацій "Опозиційного блоку" роздавали "святкові кулічі" малозабезпеченим родинам та дитсадкам.

У свою чергу київська міська "Батьківщина" організувала освячення 5 тисяч пасок із партійною символікою для відправлення на окуповані території Донбасу.

А волинська "Радикальна партія" тим часом надсилала освячені паски ветеранам війни на Донбасі.

Зазначається, що серед найактивніших депутатів-мажоритарників – Олег Надава ("Блок Петра Порошенка"), від імені якого роздали 10 тисяч пасок у Слов’янську, а також Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"), який забезпечив поквартирну роздачу пасок жителям Первомайська, що на Харківщині.

Формально партії та народні депутати не порушили норми чинного законодавства. Не виключено, що у фінансових звітах ми побачимо, що паски будуть оформлені як партійна сувенірна продукція, або ж роздача була оформлена на благодійні фонди,

– зазначив Кошель.

При цьому він наголосив, що за своєю суттю, така діяльність є технологією підкупу – різновидом передвиборних пакетів із гречкою. А християнські свята і церковні символи, за словами голови КВУ, – "лише антураж для дешевого політичного піару".