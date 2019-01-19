Як українські спортсмени відсвяткували Водохреща: фото та відео
19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреще, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм та зануреннями у крижану воду. Свято не оминуло і українських спортсменів.
Так, Олександр Усик окунувся в басейні на Балі, а Василь Ломаченко попиваючи каву святкує Водохреще в Буковелі.
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Олександр Усик
Василь Ломаченко
Ярослав Ракицький
Олександр Захожий
Олена Овчинникова
Тарас Степаненко
Руслан Ротань
Джерело: 24 Канал
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