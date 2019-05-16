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      Як українські військові вистежують російських снайперів: ефектне відео

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      Як українські військові вистежують російських снайперів
      Як українські військові вистежують російських снайперів / Операція Об'єднаних Сил

      Через часті атаки російських снайперів на Донбасі, військові Збройних сил України провели спеціальні навчання для вдосконалення навичок у полюванні на ворожих стрілків.

      Тренування військові провели разом із групою прикриття з автоматичним гранатометом АГС-17 і аеророзвідкою з дрона.

      Читайте також: Українські військові вдягнули вишиванки та символічно розфарбували БМП: вражаючі фото та відео

      Окрім техніки, систем радіоелектронної, протиповітряної боротьби і розвідки, армія країни-агресора активно тестують останні зразки потужного снайперського озброєння. Однак і ЗСУ не пасе заднії, бійці постійно вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти ворогові.

      Дивіться відео: як українські військові полюють на снайперів РФ

      В ООС запевнили, що спеціалізовані підрозділи постійно відпрацьовують нові системні способи контрснайперської боротьби. Для цього використовується наявне в Об'єднаних силах сучасне озброєння, наземні і повітряні технічні засоби.

      Як проводили навчання з вистежування снайперів: фото

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
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